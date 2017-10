In Bundesliga ci sono diversi talenti in scadenza di contratto: dagli esperti Robben e Ribery ai giovani Goretzka e Kempf, ce n'è davvero per tutti i gusti.

di Elmar Bergonzini

Saldi, saldi e ancora saldi. Anzi: tutto a costo zero. In Bundesliga fioccano le occasioni. Sono tantissimi, per un motivo o per un altro, i giocatori che potrebbero cambiare squadra a fine anno, lasciando il proprio club a parametro zero durante il prossimo calciomercato estivo. Sono giocatori affermati o sulla rampa di lancio. Insomma, ce n’è per tutti i gusti.

I due giocatori più famosi sono Arjen Robben e Franck Ribery. Entrambi avevano il contratto in scadenza col Bayern Monaco a giugno, entrambi hanno prolungato fino al 2018. Quest’anno quindi il problema si ripropone. Cosa fare con loro? La situazione dei due esterni però è del tutto diversa.

Robben da quando c’è Heynckes è tornato a essere titolare inamovibile. Addirittura, dopo gli infortuni di Muller e Neuer è diventato capitano. Segno evidente che il Bayern Monaco punti ancora molto su di lui. È quindi probabile che l’olandese riceverà presto una nuova proposta di contratto. Prenderlo nella prossima finestra di calciomercato sarà molto complicato.

Calciomercato, quante occasioni in Bundesliga

Diversa la situazione di Ribery. Il francese è amato dal pubblico, e, se in forma, è ancora determinante. Spesso però è infortunato e il Bayern Monaco vorrebbe un cambio generazionale. Per questo, durante l’ultima finestra di calciomercato, è stato preso Serge Gnabry. Difficile quindi che Ribery riesca a strappare un nuovo contratto e a restare in Bundesliga. Prenderlo, nonostante tutto, potrebbe essere un affare.

In Baviera sta per scadere anche il contratto di Rafinha: il brasiliano è un’ottima alternativa, ma bisognerà vedere se si accontenta di fare il panchinaro a vita. Il rinnovo di contratto a lui verrà proposto, lui lo accetterà? In Italia uno con la sua esperienza potrebbe far comodo.

C'è poi il caso più spinoso, quello di Leon Goretzka: lo vuole mezza Europa (Bayern, Manchester City, Real Madrid...). Lui ancora non ha deciso, ma l’offerta di rinnovo dello Schalke (8 milioni lordi all’anno) probabilmente verrà rifiutata. Nazionale tedesco, potrebbe perfino decidere di andare ai mondiali da disoccupato per mettersi in mostra e strappare contratti ancor più ricchi. In Italia su di lui possono arrivare probabilmente solo Juventus e Napoli. Ma sarà dura…

Allo Schalke c'è anche Max Meyer, che sta facendo sempre meglio: ha rifiutato il rinnovo, molto probabile decida di andarsene a zero. Lui farebbe comodo a tutte le squadre di medio-alta classifica in Italia. Infine Kempf, centrale di difesa del Friburgo campione d’Europa con la Germania U21 in estate: ha già detto che lascerà i club a 0. Anche lui sarebbe davvero un bel colpo di calciomercato. Insomma, in Bundesliga è tempo di saldi. C'è voglia di sfruttarli?