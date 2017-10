Su FOX Sports torna la grande boxe: sabato 28 ottobre dalle 20.30, sul canale 205 di Sky, la riunione allo stadio di Cardiff culminerà con Anthony Joshua vs Carlos Takam.

Continuano le grandi sfide pugilistiche sulla piattaforma Sky. Dopo le due riunioni già trasmesse nel mese di ottobre, su Fox Sports ci sarà il ritorno sul ring di Anthony Joshua: il 28 ottobre in prima serata dalle 20.30 Fox Sports Plus (canale 205 di Sky) trasmetterà in esclusiva Anthony Joshua vs Carlos Takam.

Anthony Joshua

La riunione allo stadio di Cardiff è concentrata sul titolo dei massimi Ifb, Wba, Ibo tra Anthony Joshua (19-0) e Carlos Takam ((36-3–1, 27 ko) che ha sostituito a dieci giorni dal match Kubrat Pulev (25-1-0). Il 28 ottobre Fox Sports trasmetterà anche l’intera serata che comprenderà, tra l’altro: Khalid Yafai (22-0) vs Sho Ishida (24-0) per il titolo Wba supermosca; Lenroy Thomas (21-4-0) vs David Allen (12-3-1) valido per il titolo del Commonwealth pesi massimi; Frank Buglioni (21-4-0) vs Callum Johnson (16-0) titolo del Commonwealth pesi mediomassimi e Anhai Esther Sanchez (17-2-0) vs Katye Taylor (6-0) per il titolo leggeri Wba donne.

Le repliche dell’incontro saranno domenica 29 ottobre alle 14.30 su Fox Sports, lunedì 30 ottobre alle 13.30 (Fox Sports) e martedì 31 ottobre alle 22.00 sempre su Fox Sports.