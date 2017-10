Rifiuti d'ogni genere sono stati ritrovati nello spogliatoio utilizzato dai blaugrana in occasione dell'andata dei sedicesimi di Coppa del Re.

160 condivisioni 4 stelle

8 ore fa

Ha lasciato il segno a Murcia, il Barcellona. E non solo in campo, dove ha vinto 3-0 nell'andata dei sedicesimi di Coppa del Re grazie alle reti di Paco Alcacer, Deulofeu e del debuttante Arnaiz. Anche negli spogliatoi della società di Segunda División B (la terza divisione del campionato spagnolo) c'è un ricordo ben visibile dei blaugrana.

Nulla di positivo, anzi. Gli addetti alle pulizie dell'Estadio Nueva Condomina, la casa del Murcia, hanno fatto sapere di aver ritrovato i locali in pessime condizioni. A testimoniarlo anche un video in cui si vedono rifiuti d'ogni genere lasciati in dote dal Barcellona.

Un'immagine che ha riportato alla mente un episodio analogo avvenuto un anno fa in Inghilterra, quando dopo la partita di FA Cup tra Sutton (sì, la squadra di Wayne Shaw) e Arsenal, i padroni di casa denunciarono le condizioni dello spogliatoio che aveva ospitato i Gunners.