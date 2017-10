Il Chievo ospita il Milan al Bentegodi: gialloblu in cerca del settimo risultato utile consecutivo, i rossoneri vogliono una vittoria che manca da 4 turni

34 minuti fa di Michele Liberati

Chievo e Milan arrivano alla sfida del Bentegodi animati da umori contrapposti. Gli uomini di Rolando Maran sono reduci da sei risultati utili consecutivi, e dalla vittoria nel derby per 3-2. Ben altra condizione per i rossoneri: solo 1 punto nelle ultime quattro di campionato (0-0 con il Genoa), arrivato dopo i KO contro Sampdoria, Roma e Inter.

La classifica di Serie A è favorevole ai padroni di casa, e contro tutti i pronostici di inizio stagione il Chievo arriva alla partita di stasera con due punti di vantaggio sul Milan.

Le curiosità della partita di stasera

Serie A, le probabili formazioni di Chievo-Milan

Nelle probabili formazioni di Chievo-Milan, Maran è orientato a confermare l'undici che ha battuto l'Hellas Verona. Difesa tipo con Cacciatore, Dainelli, Gamberini e Gobbi, in avanti Pucciarelli e Inglese pronti a raccogliere i suggerimenti di Birsa.

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino, Cacciatore, Dainelli, Gamberini, Gobbi, Castro, Radovanovic, Hehtemaj, Birsa, Inglese, Pucciarelli. Allenatore: Maran

Bonucci, squalificato per due turni, non sarà della partita, Montella dovrebbe dare fiducia a Romagnoli in difesa, favorito su Zapata. Out anche Bonaventura, a centrocampo Calabria, Kessié e Borini, mentre Calhanoglu e Suso supporteranno Kalinicic, preferito a André Silva.

MILAN (3-4-1-2): Donnarumma, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez, Calabria, Kessiè, Biglia, Borini, Suso, Calhanoglu, Kalinic. Allenatore: Montella