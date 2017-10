Con la doppietta di ieri l'attaccante nerazzurro ha staccato van Basten nella classifica dei migliori marcatori del nostro torneo.

1 condivisione 0 stelle

33 minuti fa di Alessandro De Dilectis

Quando si dice vivere intensamente. Mauro Icardi ha solo 24 anni e un bagaglio di esperienze, di vita e professionali che farebbero impallidire leggende del mondo dello sport alla soglia della mezza età. Tra le altre cose, il bomber di Rosario ha due splendide bambine, una biografia esplosiva che tanto ha fatto parlare di lui e, soprattutto, ben 100 reti in Italia da professionista.

Basterebbe questo per spiegare chi è il "El niño del partido". Mauro brucia i tempi, non solo in campo quando lascia sul posto i suoi marcatori, ma anche nella vita. Determinato e risoluto, giocatore insostituibile per gli allenatori che si sono succeduti sulla panchina dei nerazzurri dal 2013, anno del suo approdo ad Appiano Gentile.

Anche ieri sera, nell'anticipo della decima giornata di Serie A, ha trascinato la sua Inter segnando due gol alla Sampdoria, la squadra che l’ha lanciato nel calcio che conta. Nel 2011 l’arrivo in blucerchiato dopo l’addio al Barcellona e le dolorose bocciature di Napoli e Juventus. Icardi ha dribblato le difficoltà e ha scaraventato in porta la rete del successo: così ha raggiunto l’Inter che ha deciso di puntare sulle sue qualità e la sua fame, affidandogli la fascia da capitano, stretta intorno al suo braccio dall'età di 23 anni.

148 Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-49

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-50

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-51

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-52

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-53

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-54

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-55

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-56

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-57

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-58

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-59

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-60

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-61

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-62

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-63

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-64

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-65

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-66

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-67

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-68

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-69

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-70

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-71

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-72

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-73

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-74

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-75

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-76

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-77

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-78

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-79

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-80

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-81

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-82

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-83

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-84

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-85

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-86

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-87

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-88

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-89

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-90

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-91

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-92

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-93

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-94

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-95

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-96

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-97

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-98

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-99

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-100

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-101

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-102

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-103

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-104

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-105

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-106

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-107

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-108

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-109

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-110

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-111

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-112

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-113

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-114

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-115

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-116

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-117

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-118

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-119

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-120

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-121

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-122

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-123

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-124

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-125

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-126

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-127

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-128

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-129

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-130

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-131

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-132

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-133

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-134

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-135

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-136

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-137

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-138

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-139

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-140

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-141

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-142

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-143

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-144

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-145

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-146

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-147

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-148

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Sampdoria - Serie A 2017/2018-foto-149

Chiudi 1 di 148

Serie A, Icardi: 100 gol in Italia a soli 24 anni

Sul campo i risultati stanno dando ragione alla scelta nerazzurra, perché i numeri di Icardi sono da capogiro: un rendimento costante, supportato da una crescita esponenziale. Carisma e cinismo al servizio dell’Inter: ieri è arrivato a cifra tonda con i 100 i gol raggiunti in carriera tra Serie A, Serie B e coppe, con le maglie di Inter e Sampdoria. È andato a segno 89 volte con la maglia nerazzurra, 11 con quella blucerchiata (1 in serie cadetta).

Considerando solo la Serie A, sono addirittura 92 le reti realizzate che gli permettono di staccare un certo Marco van Basten (che si è fermato a 90) e lo portano alla 93esima posizione nella classifica generale di tutti i tempi dei marcatori nel nostro campionato. Nel torneo in corso è già arrivato a quota 11 gol in 10 gare giocate.

La doppia cifra è stata conquistata in tempi record, il suo primo piccolo traguardo stagionale. Non che ci fossero particolari dubbi sul raggiungimento, visto che adesso sono 4 anni di fila che ci riesce. Niente male, non c’è che dire. I tifosi nerazzurri sognano, anche perché il loro ultimo bomber di grado di fare un percorso simile è stato Christian Vieri, non uno qualsiasi. Per raggiungere l’ariete di Bologna, però, serviranno altre due annate a grandi livelli (e soprattutto da giocatore dell'Inter), visto che "Bobo" può vantarsi di aver superato le 9 segnature stagionali per ben sei volte consecutive. Ciò che conta adesso però è solo la sua doppietta di ieri, che ha steso la Sampdoria e illuminato la notte di San Siro, consegnando al club di Zhang Jindong il primato provvisorio nella classifica di Serie A: per Icardi, una serata davvero perfetta.