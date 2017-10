Spalletti spera in qualche innesto a gennaio per rinforzare la rosa e puntare a vincere il campionato: il sogno è Pastore, occhio a Mangala e Alex Teixeira.

L'inizio di stagione dell'Inter, e in particolare le ultime tre partite contro Milan, Napoli e Sampdoria, sembrano aver risposto positivamente a chi da questa estate si chiede se i nerazzurri possano davvero vincere lo Scudetto: i ragazzi di Luciano Spalletti sono al vertice in Serie A e il gioco della squadra migliora giornata dopo giornata.

Ma dopo il grande avvio, la difficoltà per i nerazzurri sarà quella di trovare continuità durante tutta la stagione, con una rosa che è probabilmente inferiore a quelle delle due squadre favorite per la vittoria finale in campionato, cioè Napoli e Juventus. La mancanza di alternative ha fatto pesare i suoi effetti già nell'anticipo con la Sampdoria in cui i calciatori, dopo aver giocato alla grande nei primi 60 minuti, sono crollati dalla stanchezza e hanno rischiato di essere raggiunti dai blucerchiati.

Per questo motivo Spalletti potrebbe chiedere uno sforzo alla sua dirigenza durante la finestra di calciomercato invernale, sperando qualche innesto che permetterebbe all'ex tecnico della Roma di avere più cambi di qualità a disposizione e di mantenere questi ritmi fino a maggio.

Alex Teixeira potrebbe arrivare all'Inter a gennaio

Serie A, calciomercato Inter: sogno Pastore a gennaio, occhi su Teixeira

Al momento, il problema maggiore nella rosa dell'Inter sembra essere quello del trequartista: nelle prime 9 giornate di Serie A questo ruolo è stato interpretato a turno da Brozovic, Borja Valero, Vecino e Joao Mario, nessuno dei quali pare essere il tipo di giocatore ideale per Spalletti in quella posizione.

Perciò se nella finestra del calciomercato di gennaio si presentasse un'occasione, il tecnico vorrebbe un giocatore capace di occupare il ruolo centrale del tridente dietro a Mauro Icardi. Se la suggestione che portava a Ozil è ormai praticamente sfumata, il sogno sembra essere quello che porta a Javier Pastore. Secondo Tuttosport, l'Inter starebbe pensando ad intavolare una trattativa di scambio fra il Flaco e Joao Mario, dato che il portoghese era stato cercato dal Paris Saint-Germain in estate.

L'accordo è comunque difficile dato che i nerazzurri vorrebbero un conguaglio per la differenza di età fra i due giocatori, ma gli ottimi rapporti fra le due società non rendono impossibile trovare l'intesa. L'alternativa sarebbe quella del prestito di Alex Teixeira, trequartista brasiliano del Jiangsu che rappresenterebbe una sorta di "soluzione interna", visto che la squadra cinese è di proprietà di Suning.

Mangala interessa all'Inter

In difesa, si pensa nuovamente a Mangala

Per quanto riguarda gli altri reparti, a gennaio i nerazzurri probabilmente cercheranno sul calciomercato un difensore centrale. Se le prestazioni di Skriniar si stanno mantenendo ad un livello altissimo, Miranda ha mostrato qualche incertezza di troppo e visto che (dopo l'infortunio del giovanissimo Vanheusden) l'unica alternativa è rappresentata da Ranocchia, Ausilio sta già pensando a un rinforzo nel ruolo. Il nome più caldo è quello di Mangala, già cercato in estate e che in questi mesi sta trovando pochissimo spazio nel Manchester City, motivo per cui il francese potrebbe approdare in Serie A per giocare di più.

Se arrivasse un trequartista, il centrocampo dell'Inter sarebbe numericamente a posto visto che Borja Valero, Vecino e Brozovic non sarebbero più costretti a giocare in posizione avanzata. Ma in caso contrario, Spalletti potrebbe chiedere anche un mediano per dare respiro ai suoi titolari. Per questo, il club nerazzurro sta pensando di contattare la Sampdoria, altra società con cui i rapporti sono positivi, per chiedere informazioni su Lucas Torreira. È difficile che l'uruguaiano lasci Genova già in inverno, ma l'eventuale prospettiva di lottare per lo Scudetto potrebbe convincere il giocatore a chiedere di partire. L'inizio di stagione dell'Inter fa sperare i tifosi, in attesa di possibili regali a Spalletti per provare a puntare alla vittoria in campionato.