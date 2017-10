Dopo l'anticipo di ieri tra Inter e Sampodoria, in campo il resto della Serie A. L'Atalanta apre liquidando l'Hellas Verona con un netto 3-0.

un'ora fa di Michele Liberati

Risultati Serie A: Dopo l'anticipo di martedì tra Inter e Sampdoria (3-2 per i nerazzurri, trascinati dalla doppietta di Icardi), con le partite del mercoledì si completa il quadro della decima giornata. Le prime a scendere in campo a Bergamo sono state Atalanta e Verona: la squadra di Gasperini si è imposta 3-0.

Il Bologna cercherà di approfittare del clima teso che si respira in casa Lazio dopo i fatti relativi agli adesivi in curva Sud, per tornare alla vittoria dopo lo stop di Bergamo, il Cagliari ospita un Benevento ancora in cerca del primo punto della sua storia in Serie A. Il Milan di Montella, senza Bonucci, va a Verona per cercare i tre punti con il Chievo, la Juventus ospita la SPAL.

Il Napoli vuole riprendersi il primo posto in classifica sfidando il Genoa a Marassi, la Roma non vuole fare passi falsi all'Olimpico contro il Crotone. Chiudono il quadro della decima giornata Sassuolo-Udinese e Fiorentina-Inter.

Risultati Serie A, 10^ giornata

La classifica: l'Inter in testa in attesa del Napoli

Prossimo turno Serie A: a San Siro c'è Milan-Juventus

Nell'11^ giornata di Serie A si parte subito con il botto: sabato 28 ottobre alle 18 di fronte a San Siro Milan e Juventus. Non ci sarà il grande ex della sfida, Bonucci, appiedato per squalifica. Alle 20.45 scende il campo la Roma, che ospita all'Olimpico il Bologna di Donadoni.

Domenica alle 12.30 il tabellone propone Benevento-Lazio, che farà da antipasto alle cinque sfide delle ore 15: Crotone-Fiorentina, Napoli-Sassuolo, Sampdoria-Chievo, Spal-Genoa, Udinese-Atalanta. Chiudono la domenica Torino e Cagliari, in campo alle 20.45.

A chiudere l'11^ giornata Verona-Inter: l'appuntamento è fissato al Bentegodi per lunedì 30 ottobre al Bentegodi. Fischio d'inizio alle 20.45.