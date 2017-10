Dopo la sudata vittoria ai rigori in League Cup contro il Wolverhampton, il catalano se l'è presa col pallone utilizzato in questa competizione.

9 minuti fa di Paolo Cola

Per una squadra come il Manchester City capace di segnare 29 gol nelle prime 8 gare di Premier League (nella massima serie inglese non ci riusciva nessuno da 122 anni), e un totale di 42 nelle prime 13 gare stagionali, pareggiare per 0-0 contro un club di Championship deve assomigliare a una disfatta.

Certo, i Citizens hanno comunque passato il turno di League Cup ai calci di rigore - da segnalare due parate di Claudio Bravo, già decisivo durante i 120', e la Panenka finale di Sergio Aguero che ha mandato al tappeto il Wolverhampton - ma l'amarezza non si è diratata dalle parti della panchina di Pep Guardiola, ormai abituato a tutt'altro tipo di performance da parte dei suoi giocatori, che fin qui avevano vinto tutte le gare disputate in stagione tranne quella del 21 agosto in Premier (1-1 contro l'Everton).

Da persona razionale e analitica qual è, il catalano ha subito provato a esaminare le cause di questa prima (mezza) stecca del Manchester City da due mesi a questa parte, offrendo già in conferenza stampa la testa del colpevole: il pallone.

Manchester City, Guardiola se la prende col pallone

A Guardiola non è piaciuto per nulla il pallone Mitre scelto per le gare di League Cup, a cui il Wolverhampton era abituato perché utilizzato in Championship:

Inaccettabile che si utilizzi un pallone simile per una competizione di alto livello: è troppo leggero, non c'è peso, nulla. Non è un buon pallone, impossibile far gol con un pallone del genere. Posso dirlo perché abbiamo vinto lo stesso, dunque non posso essere accusato di voler accampare scuse. Tutti i miei giocatori si sono domandati: "Che roba è questa?". Mi dispiace, Carabao Cup, ma un torneo serio ha bisogno di un pallone serio.

Per fortuna di Guardiola e del suo Manchester City, Claudio Bravo non ha avuto particolari problemi con la sfera, anzi:

Senza Claudio non avremmo passato il turno. Sono tanto, tanto felice per lui, perché non ha sempre avuto la vita facile. Ha fatto tante parate importanti per noi.

Anche Yayà Touré si è schierato dalla parte del suo (non amatissimo) tecnico: