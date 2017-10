Fifa 18, lo strano caso di Käßemodel

La strana storia di Käßemodel a FIFA 18: è uno dei 10 giocatori più 'scarsi' del gioco, con una peculiarità: non gioca a calcio...

0 condivisioni 0 stelle

2 ore fa di Luca Capriotti

Diciamo che difficilmente potrebbe vincere il "The Best FIFA 18": Tommy Käßemodel è il peggior giocatore di FIFA 18, il popolarissimo gioco di calcio targato EA Sports. Nessun dubbio: tra Cristiano Ronaldo, Messi e Käßemodel, sul campo non c'è partita. Ma dietro le quinte? Il calcio funziona così: in campo vanno in 22, ma ci sono decine e decine di persone che si muovono, lavorano, senza mai comparire.

A volte capita, per un giorno si può anche diventare eroi. A volte capita, si può diventare eroi per 1 anno. Si può diventare eroi su FIFA 18, esserci, comparire. Si può diventare eroi pur essendo il giocatore meno giocatore del gioco. Si può essere eroi pur non essendo giocatore.

Tommy Käßemodel ha statistiche da incubo, ma semplicemente il calcio non è il suo pane quotidiano. Lavora nel mondo del calcio, certo, ma non è un calciatore: è il responsabile delle divise dei calciatori dell’Erzgebirge. Ma perché puoi comprarlo in tutte le modalità di FIFA 18?

Fifa 18, Käßemodel fa esattamente questo

La strana storia di Käßemodel: su FIFA 18 ma non è un calciatore

Alla fine la storia, strana, di Tommy Käßemodel è il sogno di tutti gli appassionati di gaming: chi non ha mai costruito sé stesso a Fifa (magari aumentando un pochino la tecnica, la velocità, o l'altezza) per vedersi giocare? Gli stessi calciatori spesso vengono sorpresi, su Instagram e altrove, impegnati in lunghe sessioni di Fifa 18. In Italia Immobile della Lazio è un giocatore seriale, all'estero lo stesso Messi ha confessato di aver più volte giocato online, sfidando altri utenti.

Chissà se Käßemodel è un gamer appassionato: in tal caso non sarebbe di certo contento del suo punteggio all'interno del gioco. Ogni giocatore degno di questo nome lo sa: 46 è il minimo overall, e sono solo in 10 ad avere l'onore, si fa per dire, di godere di una valutazione così bassa.



Le statistiche di Tommy Käßemodel, che sarebbe un mediano, che non gioca nel club tedesco FC Erzgebirge Aue, sono piuttosto sconfortanti: 23 di velocità, 36 di difesa, 38 di fisico e così via per un totale di 46. Eccolo, per chi volesse rischiare il colpaccio:

Lo strano caso di Käßemodel a Fifa 18

Svelato il mistero: Käßemodel è diventato il responsabile delle divise dei giocatori. Ma perché possiamo trovarlo su FIFA 18? Dura lex, sed lex: ogni club in Germania deve avere quattro giocatori in prima squadra provenienti dalle giovanili. Si cerca in questo modo di favorire l'arrivo in prima squadra di prodotti del vivaio, per aumentare la qualità del calcio tedesco. All’inizio della scorsa stagione l’Erzgebirge, che milita in seconda divisione in Germania, ne aveva solo tre, ma a quanto pare Käßemodel rientrava perfettamente nei requisiti: è stato ingaggiato. I media locali hanno rumoreggiato, a FIFA18 tutto il clamore non è importato granché. Se fa parte della rosa, farà parte del gioco. Ah, nella realtà non ha mai giocato, con la sua maglia n.29. Ora la palla, virtuale, passa agli appassionati di Fifa: non vorreste mica lasciarvelo sfuggire?