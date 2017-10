La squadra di Conte non brilla ma passa ai quarti. Dopo la prima rete inglese di Rudiger, nel finale la chiude Willian prima del gol inutile di Calvert-Lewin.

25 ott 2017 di Michele Pedrotti

Dopo l'esonero di Koeman, diventato ufficiale a seguito della sconfitta 5-2 dell'Everton in casa contro l'Arsenal, i Toffees ripartono da Stamford Bridge e da David Unsworth, che in questo periodo di transizione guiderà la squadra in attesa di notizie da parte della dirigenza. Ed è un battesimo di fuoco per il manager classe '73, perché negli ottavi di finale di Efl Cup il Chelsea vince 2-1 grazie ai gol di Rudiger e Willian. A nulla è servita la rete nel recupero del giovane Calvert-Lewin, i Blues possono così volare ai quarti.

La cronaca di Chelsea vs Everton

Al 26' la prima vera chance del match coincide anche con il primo gol di serata. Cross battuto corto da Willian per Musonda, pallone messo dentro sul quale sbuca Rudiger che fa partire un dolcissimo colpo di testa che supera Pickford e regala il vantaggio alla squadra di Antonio Conte. Per l'ex romanista, inoltre, è il primo gol della sua carriera in Inghilterra. Everton che non reagisce al gol subìto, mentre il Chelsea controlla il gioco senza problemi.

Half-time: Chelsea 1-0 Everton @ToniRuediger's superb looping header is the difference at the break. #CHEEVE pic.twitter.com/nW1F7wKpFA — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 25, 2017

La ripresa

Parte meglio l'Everton nel secondo tempo, e per tutta la seconda frazione farà soffrire il Chelsea. Un ottimo Caballero, però, respinge i tentativi di Rooney, Jagielka e Mirallas. L'occasione più ghiotta per gli ospiti è senza dubbio quella capitata sui piedi di Lookman, che è sfortunato scheggiando la traversa.

Nel recupero ci pensa Willian a chiudere i conti, trovando uno scambio splendido con Fabregas e piazzandola con il destro. Qualche secondo più tardi, causa una dormita della difesa dei Blues, Calvert-Lewin riesce a segnare il 2-1 in mischia. Terzo gol in questa Coppa di Lega per il classe '97 dopo la doppietta al Sunderland nel terzo turno, ma non è sufficiente: i Toffees ci dovranno riprovare l'anno prossimo.