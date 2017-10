L'attaccante argentino segna una doppietta nel 3-2 dell'Inter sulla Samp e si porta a due lunghezze dal bomber della Lazio, primo con 13 gol.

0 condivisioni 0 stelle

4 ore fa

Mauro Icardi infiamma subito il turno infrasettimanale in chiave classifica marcatori Serie A. Nell'anticipo della decima giornata l'argentino segna una doppietta nel 3-2 dell'Inter sulla Sampdoria che permette ai nerazzurri di volare momentaneamente in vetta al campionato. Per il numero 9 sono 100 le reti segnate dal suo arrivo in Italia, un traguardo straordinario raggiunto a soli 24 anni. In questo torneo sono invece 11 le esultanze, due in meno di Ciro Immonbile.

L'ex Dortmund domina la classifica marcatori Serie A con 13 centri, di cui 7 nelle ultime quattro partite in cui ha segnato 3 doppiette (contro Hellas, Juventus e Cagliari). A Bologna vuole stupire per l'ennesima volta e tenersi stretto il ruolo di re dei bomber italiani. Ha l'obiettivo di incrementare il suo bottino anche Dybala, a secco dal 24 settembre (4-0 al Torino). Proverà a sbloccarsi da quota 10 contro la SPAL per mettersi così definitivamente alle spalle i due rigori falliti contro Atalanta e Lazio.

Al quarto posto della classifica marcatori Serie A, con 7 reti, troviamo l'accoppiata Dzeko-Mertens, che affronteranno rispettivamente il Crotone all'Olimpico e il Genoa a Marassi. A 6 c'è un sorprendente Fabio Quagliarella, che ha lasciato il segno anche a San Siro contro la squadra di Spalletti. Stesso numero di reti per Thereau che se la vedrà col Torino. Da segnalare il secondo gol consecutivo del polacco classe '97 Kownacki, a cui va il merito di aver riaperto la partita con l'Inter.

Classifica marcatori Serie A