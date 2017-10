Dopo gli assalti in estate, i catalani vogliono fare un altro tentativo a gennaio per il brasiliano. Ma i Reds sparano alto: vogliono 150 milioni di euro.

2 condivisioni 0 stelle

un'ora fa di Daniele Minuti

Non è un mistero che Philippe Coutinho sia stato il grande obiettivo (sfumato) del Barcellona nella scorsa sessione di calciomercato. Il giocatore del Liverpool era stato individuato dai catalani come il sostituto di Neymar, ma le richieste altissime del club inglese non hanno permesso la definizione dell'affare, benché il calciatore abbia fatto di tutto per liberarsi dalla sua squadra.

Nonostante i Reds abbiano rifiutato ben 3 diverse offerte molto importanti in estate, i blaugrana sembrano non voler mollare la presa e avrebbero intenzione di provare un nuovo assalto per portare il brasiliano nella Liga spagnola in inverno.

Secondo i media spagnoli infatti, il Barcellona starebbe pensando ad una nuova offerta da capogiro da presentare al Liverpool nel calciomercato di gennaio, anche per evitare la beffa di vederlo passare in un'altra squadra nell'estate del 2018. Ma le pretese dei Reds sembrano non essere minimamente scese e la cifra richiesta per il loro numero 10 sarebbe addirittura di 150 milioni di euro.

Coutinho potrebbe andare al Barcellona a gennaio

Calciomercato Barcellona, il Liverpool vuole 150 milioni per Coutinho

A rivelare questa indiscrezione è il Mundo Deportivo, che svela come il procuratore di Coutinho, Kia Joorabchian, abbia incontrato nella giornata di lunedì degli intermediari del Liverpool per parlare di un possibile trasferimento in Spagna del suo assistito nella finestra del calciomercato invernale.

La fretta del Barcellona deriva dai contatti che l'agente del giocatore avrebbe avuto anche con i dirigenti del Paris Saint-Germain, che vorrebbero portarlo in Ligue 1 nella prossima stagione. La Catalogna rimane comunque la meta preferita di Coutinho, che però potrebbe lasciarsi convincere dal folto nucleo brasiliano che gioca nel Paris Saint-Germain composto da Neymar, Marquinhos, Dani Alves e Thiago Silva.

Per questo i catalani vogliono provare ad anticipare la concorrenza, ma la resistenza del Liverpool continua: il prezzo per Coutinho rimane di 150 milioni di euro, cifra a cui il Barcellona non vuole arrivare. L'offerta del Barça si aggira ancora attorno ai 130 milioni, ma una significativa parte di essa è costituita da bonus legati al rendimento del giocatore, formula decisamente sgradita ai Reds. Ora c'è da aspettare gennaio per scoprire come si comporterà il club inglese e soprattutto cosa farà il Barcellona, che rischia di veder sfumare nuovamente quello che è il primo nome sulla sua lista di mercato.