L'Empoli batte 3-1 il Pescara e mantiene la testa della classifica.. Non molla il Frosinone, si torna in campo sabato.

1 condivisione 5 stelle

un'ora fa

Serie B, risultati che dopo la vittoria del Brescia sul Bari nell'anticipo del lunedì (2-1), hanno visto l'Empoli battere il Pescara nel big match dell'11esima giornata e mantenere il primo posto in solitaria in classifica. Non tiene il passo dei toscani il Venezia di Pippo Inzaghi, battuto 2-1 in casa del Cittadella, e viene scavalcato in graduatoria dal Palermo che vince 3-1 a Carpi. Non molla di un centimetro il Frosinone, che sul finale di gara trova i gol che valgono i tre punti contro la Ternana (4-2 il finale). Il Parma vince agevolmente a Foggia (0-3), la Cremonese impatta sul campo dell'Entella (1-1). Bella vittoria della Salernitana a Novara (2-3), e del Cesena a Perugia (0-3).

La Serie B torna in campo già sabato: il Pescara ospita il Brescia, l'Empoli va a Salerno, occhi puntati su Venezia-Frosinone.

Serie B, i risultati dell'11^ giornata

Ascoli vs Spezia 2-1

Avellino vs Pro Vercelli 1-0

Carpi vs Palermo 1-3

Cittadella vs Venezia 2-1

Empoli vs Pescara 3-1

Entella vs Cremonese 1-1

Foggia vs Parma 0-3

Frosinone vs Ternana 4-2

Novara vs Salernitana 2-3

Perugia vs Cesena 0-3

La classifica del campionato cadetto

Empoli 20, Frosinone 19, Palermo 18, Cremonese, Venezia, Parma 17, Bari, Salernitana, Pescara, Cittadella, Avellino, Novara 16, Carpi 15, Ascoli, Perugia, Entella, Brescia, Spezia 13, Ternana, Cesena, Foggia 11, Pro Vercelli 10.

Il prossimo turno