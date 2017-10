La notizia era già nell’aria, ora è ufficiale. Il rapporto tra Milan e Adidas è finito. L’annuncio, dato dalla società rossonera sul proprio sito ufficiale, interrompe una partnership iniziata venti anni fa. La società tedesca, dal prossimo anno, in Serie A vestirà solo la Juventus.

Nel 2013 c’era stato il prolungamento del contratto, poi la scelta di accorciare la durata dell'accordo. Stop dalla prossima stagione. Chi sarà il nuovo sponsor tecnico? Probabilmente Puma, che nonostante un'offerta non al top ha sbaragliato la concorrenza. Presto l’annuncio.

Si chiude così un altro ciclo del Milan. Con Adidas sono arrivati tanti successi, il brand sulle maglie è conciso con un'era ricca di trofei: 2 Coppe dei Campioni, 1 Coppa del Mondo per Club, 2 Supercoppe Europee, 3 Serie A, 3 Supercoppe Italiane e 1 Coppa Italia.

L’accordo tra Milan e Puma dovrebbe arrivare ad ore. Il felino prende il posto dell’Adidas vincendo il "derby dell’Herzogenaurach", comune della Baviera che ospita le sedi delle due multinazionali. Il cambio non è questione di soldi. L’Adidas portava nelle casse del Milan circa 19 milioni di euro. L’affare, non ancora ufficiale con Puma, è da circa 15 milioni.

