Spalletti ha continuato a tessere le lodi del suo difensore, che fino ad ora ha giocato tutti i minuti di tutte le partite di questo campionato di Serie A , dicendosi però un po' preoccupato perché un calciatore così giovane e talentuoso avrà sicuramente stimolato l'interesse di tante società che presto potrebbero provare a portarlo via dall' Inter .

Ha ancora tanti margini di miglioramento. Voleva assolutamente venire all’Inter e quando hai questi giocatori, è facile per un allenatore esibire un certo livello di calcio. È ancora al 60% delle sue qualità.

Il classe '95 è ormai da tempo al centro dell'attenzione di tutto il calcio italiano, al punto che una leggenda dell'Inter come Esteban Cambiasso lo ha paragonato ad uno dei migliori difensori del nuovo millennio (e suo vecchio compagno in nerazzurro), cioè Walter Samuel . Spalletti ha parlato dell'accostamento e della crescita di Skriniar .

Skriniar è la dimostrazione di quanto Giampaolo sia bravo: con lui è stato magnifico. Quando lo abbiamo preso, l'ho chiamato e mi ha detto: "Se mi togli anche lui come faccio?".

Spalletti ha parlato nella conferenza stampa prima della partita contro la Sampdoria e molte delle domande che gli sono state rivolte riguardavano Skriniar, arrivato proprio dai blucerchiati e reduce da una prestazione fantastica nella trasferta in casa del Napoli.

Se il gioco della squadra è migliorato sensibilmente dopo le difficoltà nelle primissime giornate, l'Inter ha puntato soprattutto a mantenere la caratteristica principale mostrata sin dall'esordio in questo campionato di Serie A , cioè la solidità difensiva. E uno dei fattori decisivi in questo senso è stata la strepitosa partenza di Milan Skriniar .

L'Inter di Spalletti ha sorpreso tutti in questo inizio di campionato: i nerazzurri sono ancora imbattuti e se vincessero l'anticipo di stasera contro la Sampdoria, passerebbero la nottata in testa alla classifica di Serie A, aspettando il risultato del Napoli che giocherà alle 20:45 di domani.

Il tecnico nerazzurro parla del difensore arrivato in estate dalla Sampdoria: "È ancora al 60%. Ho un po' paura, perché i giocatori forti devono rimanere qui".

