Missione proibitiva per la SPAL: la vittoria contro la Juventus manca dal 1968.

un'ora fa

Juventus e Spal non si affrontano dal lontano 12 maggio 1968, quando a Ferrara vinsero i bianconeri per 1-0. Il computo totale delle sfide tra le due squadre parla di 32 partite, con 11 pareggi, 20 vittorie per la Juventus e solamente una per la SPAL.

A distanza di 59 anni, la sfida che si troveranno di fronte gli uomini di Leonardo Semplici è di quelle proibitive: la vittoria in questa stagione manca dal 27 agosto (3-2 sull'Udinese), con un solo punto raccolto nelle ultime sette giornate del campionato di Serie A.

La Juventus arriva a questa sfida dopo aver demolito 6-2 l'Udinese al Dacia Stadium. Una vittoria che in un colpo solo ha allontanato qualche ombra dalle parti di Vinovo, e ha permesso di recuperare nella classifica di Serie A due punti a Napoli e Inter, annullatesi a vicenda nello scontro diretto di sabato scorso.

Serie A, le probabili formazioni di Juventus-Spal

Massimiliano Allegri darà spazio al turnover: sabato c'è il Milan a San Siro, tre giorni più tardi la sfida di Champions League contro lo Sporting Lisbona potrebbe giù chiudere i giochi in chiave qualificazione. Come si dice in questi casi, però, occhio a non sottovalutare l'impegno e guai ai cali di concentrazione.

Dovrebbe essere formazione tipo per la Spal, ma in gioco ci sono ancora alcuni balottaggi: quelli tra Salamon e Oikonomou, Felipe e Väisänen, Mattiello con Costa. Paloschi dovrebbe partire dalla panchina, con la coppia d'attacco Antenucci-Borriello.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny, Liechtsteiner, Barzagli, Rugani, Asamoah, Pjanic, Bentancur, Bernardeschi, Dybala, Douglas Costa, Higuain. Allenatore: Allegri

SPAL (3-5-2): Gomis, Salamon, Vicari, Felipe, Lazzari, Schiattarella, Viviani, Mora, Mattiello, Antenucci, Borriello. Allenatore: Semplici