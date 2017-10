L'anticipo delle 20.45 tra Inter e Sampdoria aprirà la decima giornata di Serie A.

L'Inter per continuare la rincorsa al primo posto, la Sampdoria per confermarsi piacevole sorpresa di questo inizio di stagione: stasera l'anticipo delle 20.45 della 10^ giornata di Serie A vedrà di fronte due squadre in salute.

I nerazzurri non hanno ancora conosciuto il sapore amaro della sconfitta (unica squadra del nostro campionato insieme al Napoli), mentre la Sampdoria ha registrato un solo KO, con il brutto 4-0 subito a Udine.

Prima di allenare i muscoli bisogna scaldare la testa.

Con queste parole Luciano Spalletti ha raccomandato concentrazione ai suoi: il Napoli è lì, la Juventus non molla e la concorrenza si è fatta più agguerrita. Guai a sentirsi già arrivati.

Luciano raccomanda concentrazione

In casa Sampdoria il morale della truppa è alto, e c'è voglia di continuare a stupire. D'altronde se Sarri è il Ministro dell'Economia e Spaletti è quello della Difesa, Giampaolo non ha dubbi:

Noi siamo all'opposizione.

Vorrà dimostrarlo anche stasera, confermando quanto fatto vedere di bello in campionato fino a questo momento.

La Sampdoria vuole continuare a stupire

Le probabili formazioni di Inter-Sampdoria

C'è la possibilità che Luciano Spalletti confermi gli 11 che hanno pareggiato con il Napoli, con i possibili turnover di Nagatomo e Borja Valero per Dalbert e Joao Mario. Dall'altra parte della barricata ancora spazio a Puggioni in porta. In campo dal primo minuto anche Bereszynski, Regini, Barreto e Ramirez.

INTER (4-2-3-1): Handanovic, D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Dalbert, Vecino, Gagliardini, Candreva, Joao Mario, Perisic, Icardi. Allenatore: Spalletti

SAMPDORIA (4-3-1-2): Puggioni, Bereszynski, Silvestre, Regini, Strinic, Barreto, Torreira, Praet, Ramirez, Quagliarella, Zapata. Allenatore: Giampaolo