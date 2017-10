I due centrali rossoneri scherzano su Instagram e smentiscono di aver litigato dopo il derby perso 3-2 con l'Inter: "Secondo round a Milanello".

Ci ridono su, Alessio Romagnoli e Leonardo Bonucci. Su Instagram i difensori del Milan smentiscono di aver litigato dopo il derby perso 3-2 contro l'Inter. Un quotidiano nazionale aveva infatti parlato di un diverbio all'indomani del match. A fare chiarezza con ironia ci ha pensato Romagnoli via social pubblicando una foto in cui fa finta di dare un pugno al compagno corredata dalla frase: "Dopo il derby, ora secondo round a Milanello! Ridiamoci sopra, sperando di non leggere più certe falsità".

Dopo il Derby, ora secondo round a Milanello! Ridiamoci sopra...sperando di non leggere più certe falsità... @acmilan @bonuccileo19 A post shared by @alessioromagnoli46 on Oct 24, 2017 at 6:50am PDT

