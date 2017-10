L'anticipo del lunedì tra Brescia e Bari ha dato il via all'undicesima giornata di Serie B: stasera in campo tutte le altre. Big match Empoli-Pescara

Con la vittoria del Brescia sul Bari nell'anticipo del lunedì, si è aperta la decima giornata del campionato di Serie B. Il turno precedente aveva confermato, ancora una volta, come nel torneo cadetto sia l'equilibrio a farla da padrone.

Stasera in campo tutto il resto della truppa, con il big match Empoli-Pescara (distanziati da un punto in classifica), e sfide ricche di spunti come Foggia-Parma, Carpi-Palermo, Perugia-Cesena. Il Frosinone ospita la Ternana, il Venezia capolista sarà ospite del Cittadella.

Tra le prime in classifica e il Cesena, ultimo, ci sono solo 9 punti di distacco: un dato che la dice lunga su quanto sia incerto in questa fase il campionato di Serie B.

Prossimo turno Serie B

Martedì ore 20.30 - Ascoli vs Spezia

Martedì ore 20.30 - Avellino vs Pro Vercelli

Martedì ore 20.30 - Carpi vs Palermo

Martedì ore 20.30 - Cittadella vs Venezia

Martedì ore 20.30 - Empoli vs Pescara

Martedì ore 20.30 - Entella vs Cremonese

Martedì ore 20.30 - Foggia vs Parma

Martedì ore 20.30 - Frosinone vs Ternana

Martedì ore 20.30 - Novara vs Salernitana

Martedì ore 20.30 - Perugia vs Cesena

