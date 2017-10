In pochi giorni il Lipsia sfiderà il Bayern Monaco due volte: prima in Coppa di Germania poi in Bundesliga. E i giocatori della Red Bull si preparano a -110°.

14 minuti fa di Elmar Bergonzini

Calma e sangue freddo. Molto freddo. In vista della doppia sfida del Lipsia al Bayern Monaco (domani in Coppa di Germania, sabato in Bundesliga alle 18.30 su FOX Sports), i giocatori della Red Bull si preparano a sorprendere il paese. Vogliono vincere entrambe le partite per passare in coppa e scavalcare i bavaresi in campionato.

In questo momento, in Bundesliga, nessuno ha in corso una striscia di vittorie come quella del Lipsia: sono quattro le vittorie di fila, compresa quella a Dortmund contro il Borussia che ha interrotto la serie di imbattibilità interna dei gialloneri, arrivata a 41 gare. Per questo Heynckes non può stare tranquillo.

Per arrivare al meglio alla sfida col Bayern Monaco i giocatori del Lipsia sono entrati in una specie di cella del ghiaccio, all’interno della quale la temperatura era di -110°. Non è una tecnica del tutto nuova, ma comunque impressionante. Resistere per due minuti e mezzo lì dentro non è semplicissimo.

Coperti solo da mutande e guanti (e una mascherina per il viso) i giocatori del Lipsia sono stati lì dentro per 150 secondi a testa. Serve per far circolare meglio il sangue, cosa che fa abbassare anche il rischio di infortunio. Quando ci sono così tante partite (importanti), tutte così ravvicinate, bisogna prevenire.

Il calendario ha stabilito che il Lipsia sfidasse il Bayern Monaco due volte nel giro di pochi giorni. La Red Bull punta a essere la squadra del futuro, ma ora può attaccare anche il presente. I bavaresi, pur di difendere il primato in Bundesliga, hanno richiamato dalla pensione il tecnico del Triplete del 2013, il 72enne Heynckes. La partita di domani è una sfida da dentro o fuori perché si gioca il 2° turno di Coppa di Germania. Per questo è una gara che va affrontata con calma e sangue freddo. Molto freddo. E la preparazione del Lipsia lo dimostra…