Il portoghese vince anche la seconda edizione del premio come miglior giocatore. Il numero uno della Juventus supera Neuer e Navas, Zidane primo tra gli allenatori.

Foto di gruppo per i Best 11

2 ore fa di Stefano Fiori

Il suo nome era il più atteso, al Palladium Theatre di Londra. La sua vittoria? Prevista. Ma quando a chiamarti sul palco sono Diego Armando Maradona e Ronaldo il Fenomeno, l'effetto scenico è pur sempre pazzesco. A vincere il The Best FIFA Men's Player 2017, dopo il successo dello scorso anno, è proprio lui: Cristiano Ronaldo. Il portoghese fa il bis, unico a trionfare in queste prime due edizioni del premio.

Un antipasto del prossimo Pallone d'Oro? Tutto porta in questa direzione. Nel frattempo il fuoriclasse del Real Madrid si gode il riconoscimento assegnato dai capitani e dai ct delle Nazionali e da un élite di giornalisti. Insieme a lui, festeggia anche Zinedine Zidane: il tecnico dei blancos è stato eletto Miglior Allenatore.

A sorridere c'è anche l'Italia: Gianluigi Buffon ha vinto il premio di Miglior Portiere, oltre a comparire tra i pali nel FIFPro World 11 insieme al suo ex compagno di Juventus, Leonardo Bonucci: per il capitano del Milan, una boccata d'ossigeno in un periodo grigio dal punto di vista delle prestazioni e dei risultati. Tra i finalisti dell'ultima Champions League, Massimiliano Allegri si piazza al terzo posto tra i migliori tecnici: davanti a lui, oltre Zizou, anche Antonio Conte.

The Best FIFA 2017, vince ancora Cristiano Ronaldo

Seconda vittoria consecutiva, en plein assoluto da quando la FIFA ha istituito i The Best Football Awards. E, come già nel 2016, sempre davanti all'eterno rivale Leo Messi. È un Cristiano Ronaldo fiero, ma anche commosso, quello che sale sul palco del Palladium per ritirare la statuetta di Miglior Giocatore del mondo.

Congratulations, #CristianoRonaldo! 🙌

Winner of #TheBest FIFA Men's Player 2017 🏆 pic.twitter.com/agzK4mBaci — #TheBest 🏆 (@FIFAcom) October 23, 2017

Un successo schiacciante nei confronti dell'argentino, come dimostrano i voti ricevuti: il 43,16% ha votato CR7, contro il 19,25% favorevole alla Pulga. Sul terzo gradino del podio, con il 6,97%, la stella del PSG Neymar. Nella passata edizione, il campione d'Europa lusitano aveva battuto Messi con uno scarto minore: 34,45% contro 26,42%.

Amazing feeling to have won this award again. Want to dedicate to my family, my friends, my teammates and coaches from both Real Madrid and Portuguese NT and everyone who supported me. pic.twitter.com/umpYMo1JZg — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 23, 2017

Di fronte a una platea entusiasta (ma non senza qualche fischio), Cristiano ha voluto comunque omaggiare gli altri due pretedenti al titolo:

Voglio fare una menzione per Leo e Neymar, che sono qui. Desidero ringraziare il Real Madrid per il loro supporto durante tutto l'anno. Siamo in Inghilterra per la prima volta e io ho vinto per la seconda volta consecutiva. È un gran momento per me. Voglio ringraziare i miei fan di tutto il mondo. Sono felicissimo.

E se a consegnargli il premio sono state due leggende come Maradona e il Fenomeno, anche un altro mito del calcio mondiale come Pelé si è congratulato con il numero 7 del Real:

Congratulations @Cristiano for winning @FIFAcom #TheBest Award! You are changing football’s history books! 👍🏻 — Pelé (@Pele) October 23, 2017

Buffon eletto miglior portiere

Anche l'Italia, come anticipato, è stata protagonista del gran galà della FIFA. A 39 anni Gigi Buffon è stato nominato come Miglior Portiere al mondo del 2017.

Congratulations, 🇮🇹Gianluigi Buffon! 👐

Winner of #TheBest FIFA Goalkeeper 2017 🏆 pic.twitter.com/GfWChRvEn2 — #TheBest 🏆 (@FIFAcom) October 23, 2017

Un riconoscimento storico per il capitano della Juventus e della Nazionale, ricevuto dalle mani di un altro numero uno fenomenale come Peter Schmeichel:

È un grande onore ricevere questo premio alla mia età! (risate del pubblico, ndr) Voglio ringraziare il mio club, il mio allenatore e i miei compagni di squadra per avermi aiutato a rendere possibile tutto questo. Voglio dire grazie anche a tutte le persone che mi hanno votato e vorrei concludere la carriera con una vittoria fantastica, se possibile.

Il recordman di presenze azzurro ha raccolto il 42,42% dei voti: alle sue spalle Manuel Neuer, con il 32,32%, e Keylor Navas (10.10%).

He's forever one of #TheBest. Congratulations on your big night, @gianluigibuffon! 👏👏🏴🏳 pic.twitter.com/uvhSjpFHDp — JuventusFC (@juventusfcen) October 23, 2017

Zidane miglior allenatore, Allegri terzo

Da Gigi a Max, Allegri si è dovuto "accontentare" della terza posizione nella corsa al titolo di Miglior Allenatore: a vincere è stato Zinedine Zidane, primo tecnico nella storia a sollevare al cielo due Champions League consecutive. Il francese ha ottenuto il 46,22% dei voti: staccatissimi sia Antonio Conte (11,62%) che lo stesso Allegri (8,78%).

Congratulations, 🇫🇷Zinedine Zidane! 🎉

Winner of #TheBest FIFA Men's Coach 2017 🏆 pic.twitter.com/fHTc3R1Q76 — #TheBest 🏆 (@FIFAcom) October 23, 2017

L'11 dei più forti: c'è Bonucci

La FIFA ha schierato poi il FIFPro World 11, la migliore formazione possibile di questo 2017: un 4-3-3 dal tasso tecnico incalcolabile. Davanti a Buffon, in difesa spicca il nome di Leonardo Bonucci: l'ex bianconero fa coppia con Sergio Ramos.

Orgoglioso per questo riconoscimento // I am proud for this award #TheBest FIFA Football Awards @LaPresseOfficial https://t.co/pjx9XVqpHh pic.twitter.com/j5zZ5RVrp6 — Leonardo Bonucci (@bonucci_leo19) October 23, 2017

Sulla fascia destra, un altro fuoriclasse dal recente passato juventino: Dani Alves. A sinistra non poteva che esserci il brasiliano Marcelo. Il centrocampo è per due terzi del Real Madrid, Toni Kroos e Luka Modric, e per un terzo del Barcellona, Andres Iniesta. Nel tridente ci sono tutti i candidati al titolo di migliore del mondo: CR7, Messi e Neymar.

Your FIFA FIFPro #World11 for 2017 🙌#TheBest pic.twitter.com/h8gNrTpMiX — #TheBest 🏆 (@FIFAcom) October 23, 2017

Un placer compartir este día contigo #LeoMessi pic.twitter.com/9biSby6xXN — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) October 23, 2017

🤳😁

Thanks for having us, 🇬🇧London!#TheBest 🏆 pic.twitter.com/bONxfRRjJP — #TheBest 🏆 (@FIFAcom) October 23, 2017

Gli altri premi: il Puskas Award a Giroud, Lieke Martens calciatrice dell'anno

Il Premio Puskas, per il gol più bello del 2017, va a Olivier Giroud: il francese dell'Arsenal ha praticamente stravinto già dallo scorso 1° gennaio, quando contro il Crystal Palace si esibì in uno scorpione sensazionale.

Congratulations, 🇫🇷@_OlivierGiroud_! 💪

The Frenchman’s scorpion kick wins the FIFA #Puskás Award 2017 🦂💥#TheBest pic.twitter.com/xA69neDfoO — #TheBest 🏆 (@FIFAcom) October 23, 2017

Tra le donne è totale trionfo olandese. Lieke Martens, stella classe '92 del Barcellona, è stata eletta Migliore Calciatrice. Merito dell'Europeo vinto in casa la scorsa estate, che ha incoronato il ct orange Sarina Wiegman come Miglior Allenatrice.

Congratulations, #LiekeMartens! 💪

Winner of #TheBest FIFA Women's Player 2017 🏆 pic.twitter.com/aKaTXHuQnz — #FIFAWWC 🇫🇷 (@FIFAWWC) October 23, 2017

Congratulations, 🇳🇱Sarina Wiegman! 👏

Winner of the #TheBest FIFA Women's Coach 2017 🏆 pic.twitter.com/Kjv3gK5ugF — #FIFAWWC 🇫🇷 (@FIFAWWC) October 23, 2017

Il togolese Francis Koné è stato insignito invece del Fair Play Award: lo scorso febbraio, l'attaccante classe '90 che gioca in Repubblica Ceca ha salvato la vita del portiere avversario: il numero uno del Bohemians 1905, Martin Berkovec, era rimasto vittima di uno scontro di gioco con un compagno di squadra e l'intervento di Koné ha scongiurato il peggio.

Congratulations, 🇹🇬Francis Kone! 👏

Winner of The FIFA Fair Play Award 2017 🏆#TheBest pic.twitter.com/2sre73H4sQ — #TheBest 🏆 (@FIFAcom) October 23, 2017

Chiude la carrellata dei premi il Fan Award: i tifosi del Celtic hanno superato il Muro Giallo del Borussia Dortmund e i sostenitori danesi del Copenaghen.

Congratulations, Celtic! 🍀

Winners of the FIFA Fan Award 2017 🏆 #TheBest pic.twitter.com/ptGJtKU3PQ — #TheBest 🏆 (@FIFAcom) October 23, 2017

Tutti i premi: la lista completa

The Best FIFA Men's Player 2017: Cristiano Ronaldo

The Best FIFA Women's Player 2017: Lieke Martens

FIFA FIFPro World11: Gianluigi Buffon; Dani Alves, Leonardo Bonucci, Sergio Ramos, Marcelo; Toni Kroos, Andres Iniesta, Luka Modric; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar

FIFA Fair Play Award 2017: Francis Koné

The Best FIFA Women's Coach 2017: Sarina Wiegman

FIFA Fan Award 2017: Celtic

The Best FIFA Goalkeeper 2017: Gianluigi Buffon

The Best FIFA Men’s Coach: Zinedine Zidane

The FIFA Puskás Award 2017: Olivier Giroud