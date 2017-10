Uno strepitoso Lingard trascina il Manchester United ai quarti di League Cup. I Red Devils vincono 2-0 in casa dello Swansea. Molto bene anche Darmian.

Negli ottavi di finale della League Cup il Manchester United, secondo in Premier League con 20 punti, ha battuto lo Swansea, che è invece quindicesimo a quota 8. Finisce 2-0, con doppietta di Lingard (21’ e 59’). I Red Devils sono i detentori del trofeo.

League Cup, Swansea v Manchester United 0-2

Mourinho, scivolato a -5 dal Manchester City in classifica, ha bisogno di vincere per allontanare le nubi. Schiera un 3-4-1-2 con Lingard dietro a Martial e Rashford. Il Manchester United fa la partita, tiene più palla ma non riesce a creare tantissimo, e a volte si scopre ai contropiede dei padroni di casa. Al 6' ci prova Lingard con un tiro da fuori che viene però respinto in angolo. Al 12’, per esempio, è Ayew che rischia di sorprendere l’ex sampdoriano Romero. Al 21’ però la sblocca Lingard: Rashford lo pesca con un bel passaggio in verticale, lui raccoglie palla a campo aperto, punta il portiere avversario e la piazza con un bel tocco preciso sul palo più lontano. Al 30’ lo Swansea sfiora il pareggio: McBurnie, servito da Mesa, si trova il pallone fra i piedi ma, da posizione ravvicinata, manca la porta. Al 44’ altra occasione per i padroni di casa: Clucas, che a spazio per calciare dal limite, spreca tirando fuori.

Ripresa

Nel secondo tempo il Manchester prova a gestire di più il pallone per limitare le azioni avversarie. La prima vera occasione della ripresa è il gol dei Red Devils: Darmian sfonda sulla destra e serve Lingard che si inserisce benissimo e di testa fa 2-0. Era il 59'. Al 63' Lingard la può chiudere ma da posizione defilata calcia male. Lo Swansea di fatto non si vede più fino al 74', quando Abraham prova a sorprendere Romero con un tiro da fuori che l'argentino però respinge in angolo. Si tratta dell'ultima vera emozione della partita. Vince ancora Mourinho, che si conferma ancora re di coppa.