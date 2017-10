Secondo la stampa cinese l'ex tecnico del Bayern Monaco è vicinissimo al Guangzhou Evergrande: sostituirebbe Scolari che ha appena vinto il titolo.

un'ora fa

Aveva detto che sarebbe detto andato in vacanza fino alla prossima estate e che fino ad allora non avrebbe allenato. Ma Carlo Ancelotti potrebbe non mantenere la parola. Secondo la stampa cinese, infatti, il tecnico appena esonerato dal Bayern Monaco starebbe per diventare il nuovo allenatore del Guangzhou Evergrande, fresco vincitore del settimo titolo consecutivo.

In Super League devono disputarsi ancora due turni, l'ultimo è in programma il 4 novembre. Ancelotti subentrerebbe a Luis Felipe Scolari, tecnico brasiliano in carica dal 2015, e avrebbe un ruolo importante nella crescita del movimento calcistico. Alla guida della Nazionale cinese c'è Marcello Lippi, che con Ancelotti dialogherebbe spesso.

L'Evergrande annuncerà immediatamente il nome del nuovo allenatore - si legge sul quotidiano cinese quotidiano cinese Nanfang Daily - al termine di questa stagione. I giocatori avranno una pausa di una sola settimana e poi torneranno al lavoro. Se non succederà nulla di inaspettato il nuovo allenatore sarà il veterano italiano Carlo Ancelotti, la cui nomina sarà vantaggiosa in maniera tale da avere un contatto diretto tra il club e la nazionale cinese, allenata da Marcello Lippi.