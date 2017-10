Nel turno infrasettimanale, le prime due squadre della classifica incrociano le genovesi. La Juventus accoglie la SPAL, il Milan va in casa del Chievo.

Solo due giorni dopo aver chiuso la 9^ giornata di campionato, è già il momento di pensare al prossimo turno di Serie A. Fra martedì 24 e mercoledì 25 ottobre infatti le squadre italiane scenderanno nuovamente in campo per giocare nel turno infrasettimanale.

Le partite della decima giornata vedono un interessante incrocio fra la prima e la seconda in classifica, Napoli e Inter, e le due squadre genovesi: ad aprire il turno saranno infatti i nerazzurri che martedì ospiteranno la squadra di Giampaolo, mentre il giorno dopo i partenopei andranno a giocare a Marassi contro il Genoa.

Ad inseguire le due prime della classe ci sono Juventus e Lazio, attualmente terze a pari merito con 19 punti, che giocheranno alle 20:45 di mercoledì, rispettivamente in casa contro la SPAL e in trasferta al Dall'Ara di Bologna. La Roma aspetta il Crotone, mentre il Milan prova a scacciare la crisi contro il Chievo.

L'Inter apre il turno con la Samp

Prossimo turno Serie A: si parte martedì con Inter-Sampdoria

L'incontro più interessante del prossimo turno di Serie A è l'anticipo del martedì sera fra Inter e Sampdoria. I nerazzurri sono usciti indenni dalla bolgia del San Paolo, ma la squadra di Spalletti vuole ora tornare alla vittoria, guadagnando 3 punti che le permetterebbero di portarsi momentaneamente in testa alla classifica, in attesa della partita del Napoli. Occhio però ai blucerchiati che sono la vera sorpresa di questo inizio di campionato, attualmente al sesto posto con 17 punti e una partita da recuperare.

Alle 18:30 di mercoledì c'è Atalanta-Verona. Alle 20:45 tutte le altre partite

Il resto delle partite del prossimo turno di Serie A si giocherà interamente il mercoledì sera, tranne per Atalanta-Verona che sarà l'anticipo delle 18:30. La squadra di Gasperini vuole dare continuità di risultati anche in Italia dopo qualche scivolone di troppo dovuto anche agli impegni europei, mentre l'Hellas arriva dalla cocente sconfitta nel derby col Chievo.

Alle 20:45 si giocheranno 8 match: la capolista Napoli cerca di mantenere la testa della classifica nella trasferta in casa del Genoa, mentre la Juventus ospiterà la SPAL all'Allianz Stadium, sperando di accorciare ancora le distanze dalle squadre che la precedono dopo aver recuperato due punti grazie alla vittoria di Udine. Stessa speranza per la Lazio di Simone Inzaghi, che contro il Bologna proverà a trovare la settima vittoria consecutiva fra campionato ed Europa League.

La Roma cercherà di rimanere agganciata al treno di testa accogliendo il Crotone allo Stadio Olimpico, mentre un Milan ormai in piena crisi va a far visita al Chievo di Maran. A chiudere la giornata saranno Sassuolo-Udinese e un Cagliari-Benevento che suona già come uno scontro salvezza, con i campani che si sono resi protagonisti della peggior partenza della storia della Serie A, essendo ancora a 0 punti dopo 9 partite.