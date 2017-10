Il secondo turno infrasettimanale della stagione è alle porte, turnover in vista per diverse squadre.

un'ora fa di Alessandro De Dilectis

Neanche il tempo di bearsi per l’ennesima doppietta di Ciro Immobile, con la quale si è chiuso l’ultimo turno di Serie A, che la decima giornata di campionato già bussa alle porte degli appassionati di tutto il mondo. Attenzione massima, dunque, su quelle che sono, ad oggi, le probabili formazioni Serie A. Sarà il secondo turno infrasettimanale della stagione, gli impegni ravvicinati costringeranno i tecnici a dare fondo al patrimonio tattico delle rose a loro disposizione.

Ogni allenatore dovrà fare i conti con la necessità di far rifiatare gli elementi più stanchi alla luce del triplice impegno settimanale in programma. Saranno diverse le esclusioni eccellenti, soprattutto per le squadre impegnate nelle coppe europee.

Lo spettacolo nostrano tornerà con l’anticipo di martedì alle 20:45, un match delicato per l’Inter chiamata ad affrontare tra le mura amiche del Meazza l’ottima Sampdoria di Giampaolo, fresca di cinquina rifilata al Crotone. Quella dei nerazzurri di Spalletti sarà la prima della cinque gare che vedranno protagoniste le ‘sorelle’ che guidano la classifica. Impegni sulla carta più che abbordabili per Napoli e Juventus: trasferta a Genova sponda rossoblù per la formazione capolista di Sarri, match casalingo con la Spal per i campioni in carica di Allegri. La Roma attende il Crotone all’Olimpico e l’outsider Lazio di mister Inzaghi andrà a Bologna. Tante le possibili sorprese nelle probabili formazioni Serie A.

Probabili Formazioni Serie A e pronostici

Ecco le probabili formazioni della Serie A, gara dopo gara. C’è anche la possibilità di dare il vostro pronostico sull’esito finale del match, ora tocca a voi!

Inter - Sampdoria, martedì alle 20:45

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’ambrosio, Skriniar. Miranda, Nagatomo; Vecino, Gagliardini; Eder, Joao Mario ,Perisici; Icardi

A Disposizione: Padelli, Berni, Cancelo, Santon, Ranocchia, Dalbert,Valero, Candreva, Karamoh, Pinamonti.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Brozovic (da valutare), Vanheuden

Sampdoria (4-3-1-2): Puggioni, Sala, Silvestre, Ferrari, Strinic, Praet, Torreira, Linetty, Caprari, Quagliarella, Zapata

A disposizione: Tozzo, Hutvagner, Regini, Bereszynski, Andersen, Murru, Barreto, Verre, Djuricic, Ramirez, Alvarez, Kownacki

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Capezzi

Atalanta - Verona, mercoledì alle 18:30

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Spinazzola; Kurtic; Ilicic, Petagna

A disposizione: Gollini, Bastoni, Palomino, Mancini, Castagne, Gosens, Cristante, Haas, Orsolini, Vido, Cornelius,

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Schmidt, Gomez

Verona (4-3-3-): Nicolas; Caceres, Caracciolo, Souprayen, Fares; Romulo, Buchel, Bessa; Cerci, Pazzini, Verde

A disposizione: Silvestri, Coppola, Felicioli, Kumbulla, Heurtaux, Laner, Fossati, Zaccagni, Valoti, Kean, Lee

Squalificati: B. Zuculini (1)

Indisponibili: Bianchetti, F. Zuculini, A. Ferrari, Bearzotti

Sassuolo - Udinese, mercoledì alle 20:45

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Gazzola, Cannavaro, Acerbi, Peluso; Sensi, Magnanelli, Missiroli; Berardi, Matri, Politano

A disposizione: Pegolo, Marson, Lirola, Mazzitelli, Rogerio, Missiroli, Biondini, Scamacca, Ragusa, , ,

Squalificati: Cassata

Indisponibili: Goldaniga, Adjapong, Dell'orco, Frattesi, Letschert, Duncan

Udinese (4-1-4-1): Bizzarri; Larsen, Danilo, Nuytinck, Samir,; Behrami; De Paul, Barak ,Fofana, Jankto; M. Lopez

A disposizione: Scuffet, Borsellini, Angella, Adnan, Widmer, Pezzella, Balic, Hallfredsson, Matos, Lasagna, Bajic, Perica

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

Roma - Crotone, mercoledì ore 20:45

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Juan Jesus, Moreno, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Strootman, Nainggolan, Dzeko, El Shaarawy

A disposizione: Skorupski, Lobont, Peres, Karsdorp , Gonalons, Gerson, Perotti, Under, Schick

Squalificati: Nessuno Indisponibili: Manolas, Defrel, Emerson, Fazio

Indisponibili: Manolas, Defrel, Emerson, Fazio (in dubbio)

Crotone (4-4-2): Cordaz; Sampirisi, Ajeti, Ceccherini, Pavlovic; Izco, Barberis, Mandragora, Stoian; Budimir, Nalini

A disposizione: Festa, Viscovo, Cabrera, Simic, Faraoni, Martella, Suljic, Romero, Crociata, Simy, Trotta,

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Tonev, Tumminello, Kragl (in dubbio), Rohden (in dubbio)

Juventus - Spal, mercoledì alle 20:45

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Lichtsteiner, Barzagli, Rugani, Asamoah; Bentancur, Khedira; Cuadrado, Dybala, Douglas Costa; Higuain

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Chiellini, Alex Sandro, Marchisio, Pjanic, Bernardeschi

Squalificati: Mandzukic

Indisponibili: Hoewedes, Pjaca, De Sciglio, Benatia, Sturaro, Matuidi (in dubbio)

Spall (3-5-2): Gomis, Oikonomou, Vicari, Felipe; Lazzari, Schiattarella, Viviani , Rizzo, F. Costa; Borriello, Antenucci

A disposizione: Marchegiani, Poluzzi, Salamon, Vaisanen, Cremonesi, Mattiello, Vitale, Schiavon, Mora, Bonazzoli, Floccari,Paloschi

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Meret, Grassi

Genoa - Napoli, mercoledì alle 20:45

Genoa (3-5-2): Perin; Izzo, Rossettini, Zukanovic; Rosi, L. Rigoni, Veloso, Bertolacci, Laxalt; Taarabt, Galabinov

A disposizione: Lamanna, Biraschi , Gentiletti, Migliore, Lazovic, Omeonga, Brlek, Ricci, Palladino, Pandev, Pellegri, Lapadula

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Cofie, Spolli

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik ; Callejon, Mertens, Insigne

A disposizione: Sepe, Rafael, Maggio, Maksimovic, Chiriches, Mario Rui, Rog, Diawara, Zielinski, Ounas, Leandrinho, Giaccherini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Milik

Fiorentina - Torino, mercoledì alle 20:45

Fiorentina (4-3-3): Sportiello; Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Chiesa; Simeone, Thereau

Panchina: Dragowski, Cerofolini, Bruno Gaspar, Vitor Hugo, Milenkovic, Sanchez, Maxi Olivera, Cristoforo, Hagi, Eysseric, Lo Faso, Babacar

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Gil Dias, Saponara

Torino (4-2-3-1): Sirigu; De Silvestri, N’koulou, Moretti, Molinaro; Rincon, Baselli; Iago Falque , Ljajic, Niang; Sadiq

A disposizione: Milinkovic-Savic,Ichazo, Burdisso, Bonifazi, Ansaldi, Acquah, Valdifiori, Gustafson, Berenguer, Edera, Boyé, De Luca

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Belotti, Lyanco, Obi, Barreca

Chievo Verona - Milan, mercoledì ore 20:45

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Dainelli, Gamberini, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Pucciarelli, Inglese

A disposizione: Seculin, Confente, Cesar, Tomovic, Jaroszynski, Depaoli,Rigoni, Bastien, Gaudino, Garritano, Meggiorini, Pellissier

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Nessuno

Milan (3-4-2-1): G. Donnarumma, C. Zapata, Musacchio, Romagnoli, Borini, Kessie, Biglia, R. Rodriguez; Calhanoglu, Suso; Kalinic

A disposizione: A. Donnarumma, Storari, G. Gomez, Abate, Calabria, J. Mauri, Montolivo, Locatelli, Bonaventura, André Silva, Cutrone

Squalificati: Bonucci

Indisponibili: Conti, Antonelli

Cagliari - Benevento, mercoledì Alle 20:45

Cagliari (3-5-2): Crosta; Andreolli, Pisacane, Capuano, Dessena, Ionita, Cigarini, Barella, Padoin; Pavoletti, Sau

A disposizione: Daga, Van Der Wiel, Ceppitelli, Romagna, Faragò, Deiola, Joao Pedro, Giannetti, Farias

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Rafael, Cossu, Cragno

Benevento (4-5-1): Brignoli; Gyamfi, Venuti, Djimsiti, Letizia, Memushaj, Cataldi, Viola, Chibsah, Ciciretti; Iemmello

A disposizione: Piscitelli, Belec, Del Pinto, Gravillon, Di Chiara, Lazaar, Donnarumma, Coda,Lombardi, Armenteros, Brignola, Puscas

Squalificati: Lucioni (Sospeso Per Doping), Antei (1)

Indisponibili: Costa, Parigini, D'alessandro

Bologna - Lazio, mercoledì ore 20:45

Bologna (4-3-3): Mirante; Krafth, Helander, De Maio, Masina; Poli, Pulgar, Donsah; Verdi, Palacio, Di Francesco

A disposizione: Da Costa, Ravaglia, Nagy, Crisetig, Petkovic, Destro, Krejci, Okwonkwo

Squalificati: Gonzalez

Indisponibili: Torosidis, Maietta, Mbaye, Taider

Lazio (3-5-2): Strakosha, Bastos, De Vrij, Radu, Marusic, Parolo, Leiva, Lulic, Milinkovic; Luis Alberto, Immobile

A disposizione: Vargic, Guerrieri, Patric, Mauricio, Luiz Felipe, Jordao, Murgia, Di Gennaro, Nani, Caicedo, Neto,

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: F. Anderson, Wallace, Basta, Lukaku, Palombi