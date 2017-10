Ecco i nostri suggerimenti per il turno infrasettimanale: Berisha e Strakosha in porta, in difesa occhio a Skriniar e Silvestre, doppi ex a confronto in Inter-Sampdoria.

1 condivisione 0 stelle

un'ora fa di Carlo Roscito

Stavolta, per imprecare, non c'è tempo nel vero senso della parola. Il posticipo della nona giornata coincide quasi con l'anticipo della decima, quella del turno infrasettimanale. Tanto odiato dagli allenatori di calcio per i troppi impegni ravvicinati, quanto amato invece dagli appassionati di Fantacalcio.

Niente Champions League, niente Europa League: settimana da dedicare interamente alla Serie A. E quindi ai nostri consigli e alle vostre formazioni da schierare per rifarvi dell'ultimo ko o continuare nel vostro momento magico.

Si parte martedì sera con la sfida a San Siro tra Inter e Sampdoria, due tra le formazioni più in forma. Mercoledì il resto del programma, con tutte le gare alle 20.45 tranne una: Atalanta-Verona alle 18.30. Queste le partite della sera: Bologna-Lazio, Cagliari-Benevento, Chievo-Milan, Fiorentina-Torino, Genoa-Napoli, Juventus-SPAL, Sassuolo-Udinese e Roma-Crotone.

Pianeta Fantacalcio, 10a giornata: portieri e difensori da schierare

Milan Skriniar, 22 anni, è stato uno dei migliori dell'Inter al San Paolo con il Napoli

Tempi stretti per gli allenatori di Fantacalcio e quindi anche per noi, che incorporiamo i suggerimenti sui difensori e i portieri in un unico articolo. Per la 9a giornata abbiamo azzeccato due estremi difensori su tre (Strakosha e Alisson imbattuti contro Cagliari e Torino) e indovinato anche il possibile bonus di Kolarov per quanto riguarda il reparto arretrato (sfiorando Ferrari della Samp, avevamo pronosticato il gol di Silvestre, l'altro centrale della coppia).

Matias Silvestre, 33 anni, torna a San Siro con la Sampdoria: partita da ex con l'Inter

E proprio il nome di Matias Silvestre ve lo riproponiamo anche per la 10a giornata. La partita non è semplice, lo sappiamo, ma ci piace questo doppio scontro tra ex: da una parte il blucerchiato che va a San Siro per affrontare l'Inter (l'unico club italiano in cui ha militato e non ha mai segnato nemmeno un gol), dall'altra Skriniar, passato in estate dalla Sampdoria alla corte di Spalletti. Lo slovacco è in un grande momento di forma, contro il Napoli è stato uno dei migliori in campo, al San Paolo è riuscito a tenere sia Insigne, sia Mertens nell'uno contro uno. Tra i due centrali avversari potrebbe uscire fuori un inaspettato +3.

Cristian Zapata, 31 anni, in uno scontro aereo durante la partita con la SPAL

Il terzo nome per la difesa è molto rischioso visto il momento della squadra di Montella: Cristian Zapata. Il colombiano è stato provvidenziale contro il Genoa, ha salvato in un paio di occasioni i rossoneri, rimasti in 10 per l'espulsione di Bonucci. La squalifica dell'ex Juve regalerà a Zapata la conferma nel blocco dei titolari. Qui il bonus è complicato, ma azzardiamo una sua prestazione convincente. Tranquilli, capiamo tutti coloro che non l'abbiano in rosa...

Serie A: i nostri consigli tra i pali

E ora i portieri cercando di evitare, come al solito, i consigli scontati. Insomma, se avete il portiere della Juventus contro con la SPAL, mettetelo eccome (ma occhio, nel turno infrasettimanale dovrebbe toccare a Szczesny e non a Buffon).

Etrit Berisha, 28 anni, l'Atalanta l'ha riscattato in estate dalla Lazio per 5 milioni

Puntiamo su Berisha e Strakosha, i due estremi difensori albanesi della Serie A. Il primo difenderà i pali dell'Atalanta in casa contro il Verona, il biancoceleste invece in trasferta sul campo del Bologna. La Lazio viene da sei vittorie consecutive tra campionato ed Europa League e Donadoni dovrà fare a meno per infortunio di Palacio, l'attaccante più in forma della rosa.

Marco Sportiello, 25 anni, affronterà il Torino in casa con la Fiorentina

Infine vi suggeriamo Sportiello, impegnato in Fiorentina-Torino. La formazione di Mihajlovic sarà ancora orfana dell'infortunato Belotti, sta trovando difficoltà in fase offensiva. Il viola non dovrebbe subire più di un gol in questo turno di Fantacalcio.