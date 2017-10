Gol e spettacolo nel Classique valido per la decima giornata di Ligue 1. Cavani su punizione firma il 2-2 al 92', Neymar croce e delizia: gol ed espulsione per doppio giallo.

Il Paris Saint-Germain evita al 92' la prima sconfitta in Ligue 1. Il merito è di Edinson Cavani che con una fantastica punizione ammutolisce il Velodrome e firma il 2-2 nel Classique con il Marsiglia valido per la decima giornata. L'OM era passato in vantaggio al 16' con un sinistro dalla distanza di Luiz Gustavo (Areola incerto), prima dell'1-1 di Neymar bravissimo a incrociare col mancino sull'assist di Rabiot.

Al 78', dopo una seconda frazione dominata dai parigini, la squadra di Rudi Garcia torna avanti. Rabiot perde malamente un pallone, N'Jie crossa in mezzo dove c'è Thauvin che da due passi non sbaglia. All'87' altro episodio decisivo: l'espulsione di Neymar. Il brasiliano, nervoso per i tanti falli ricevuti e per il clima ostile riservatogli dal Velodrome (gli hanno tirato di tutto quando ha battuto un calcio d'angolo), si prende un giallo per un fallo di reazione su Ocampos e finisce negli spogliatoi per doppia ammonizione.

Quando il match sembra concluso, ci pensa Cavanti con una magia a far sorridere Emery. Con questo pareggio il PSG sale a quota 26 punti in classifica, sempre al primo posto, a +4 sul Monaco. Il Marsiglia è invece quinto con 18 punti.

Il tabellino di Marsiglia-PSG 2-2

Classifica Ligue 1