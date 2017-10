Dominio territoriale della Real Sociedad, che però non va oltre l'1-1 in casa contro l'Espanyol. Decisivo l'ingresso in campo di Januzaj, in gol Illarramendi.

0 condivisioni 0 stelle

49 minuti fa di Elmar Bergonzini

Nel posticipo della nona giornata della Liga spagnola la Real Sociedad pareggia 1-1 in casa contro l’Espanyol. Decidono i gol di Leo Baptistao al 9’ e quello dei padroni di casa firmato da Illaramendi al 69’. Con questo pareggio i padroni di casa vanno a due punti dalla zona europea (l'ultima posizione è occupata dal Villarreal), mentre gli ospiti si allontanano (+4) dalla zona retrocessione.

Liga, Real Sociedad v Espanyol: la gara

Uno dei motivi per il quale amiamo il calcio è emerso proprio nella partita fra Real Sociedad ed Espanyol. Non sempre, in questo sport, vincono i migliori, non sempre vince chi più merita. L'incertezza, solita del calcio, ha caratterizzato la gara. L'Espanyol si è ritrovato in vantaggio già al 9', al suo primo affondo: Jurado va al cross dalla destra e Leo Baptistao, con un ottimo inserimento, sbuca nella difesa avversaria e anticipa il portiere di testa facendo 1-0.

Da quel momento la Real Sociedad prende in mano il pallino del gioco, schiacciando di fatto gli ospiti. Su un cross di Illaramendi, ci prova Vela di testa al 28', senza rendersi però particolarmente pericoloso. Al 44' ci prova Oyarzabal con un tiro dal limite, forse un po' frettoloso, che Lopez respinge in angolo. Il predominio territoriale dei padroni di casa è assoluto, ma non riescono a sfruttarlo. Quello dell'Espanyol è, di fatto, un catenaccio, e trovare spazio non è semplicissimo.

I tifosi della Real Sociedad

La ripresa: Illarramendi firma il pari

Nel secondo tempo la Real Sociedad prova ad alzare il ritmo e lo fa specie da quando entra in campo Januzaj al 59' per uno spento Vela. In precedenza, al 53', ci aveva provato Oyarzabal con un altro tiro da fuori che Lopez però controlla prontamente. Al 69' è però proprio Januzaj a risultare decisivo: l'ex Manchester United salta mezza difesa avversaria partendo sulla sinistra e serve a rimorchio Illarramendi che dal cuore dell'area fa 1-1.

La Real Sociedad ci prova ancora, con qualche mischione su angolo ma anche con Illaramendi che, galvanizzato dal gol, tenta un paio di conclusioni personali che però non hanno fortuna. Al 90' ci prova ancora Januzaj, che salta nuovamente tutti sulla sinistra e e raggiunge la linea di fondo, prima di andare al cross, sul quale però la difesa dell'Espanyol libera. Al 92' espulso Illaramendi per doppio giallo, ma la partita ormai è decisa: finisce 1-1, con la Real Sociedad che avrebbe meritato molto, molto di più.