Austin, Jos su tutte le furie per la penalità inflitta al figlio dopo il sorpasso su Kimi Raikkonen: "Uno schifo". Max: "Mi sento derubato". Da Maranello non rispondono.

0 condivisioni 0 stelle

un'ora fa di Francesco Bizzarri

Un finale col giallo nel Gran Premio di Austin di Formula 1. Verstappen passa Raikkonen in maniera scorretta (secondo i giudici), sale sul podio per pochissimo tempo. Arriva immediatamente la decisione della FIA che penalizza la manovra del pilota Red Bull: 5’’ di penalità e niente terzo posto. Il belga è una furia nel dopo gara, mentre Kimi stappa champagne in compagnia di Vettel e Hamilton. Tutti finito? Non proprio.

Il giorno dopo la rabbia in casa Verstappen non è sbollita. Ci pensa papà Jos, su Twitter, ad infiammare di nuovo la polemica. Prende ovviamente le difese del figlio. Lo fa in maniera dura, attaccando la Federazione e anche la Ferrari.

Il teatrino continua, vuoi o non vuoi Verstappen è sempre un caso in Formula 1. E la settimana che porta al GP di Messico, quello che potrebbe risultare decisivo per il Mondiale di Hamilton, è già bollente.

Formula 1, gli attimi prima del sorpasso di Verstappen su Raikkonen

Formula 1, i Verstappen come tori nell’arena

La Red Bull che taglia la curva, Raikkonen rimane dietro, succede tutto all’ultimo giro del GP di Austin di Formula 1. Che numero di Verstappen dopo una grande rimonta. Poi la decisione della FIA: sorpasso irregolare, 5’’ di penalità. Max non ci sta:

Decisione stupida, presa da un commissario idiota contro di me, mentre ad altri non è stato fatto nulla. Mi sento derubato, ma ho guidato benissimo.

Prima puntata del nuovo caso del Circus che vede protagonista il giovane e (a volte) irruente pilota. Papà Jos è l’autore del secondo episodio, in onda su Twitter:

Che grande sto***ta, scusate ma fate schifo. Mio figlio ha preso una penalità per aver tagliato la linea e non è stato fatto a nessun altro nell’intero weekend.

E posta un’immagine del logo FIA con una nuova descrizione: Ferrari International Assistance.

Come dire, la tocca piano. La penalità sul sorpasso ha mandato su tutte le furie Max, Jos e la Red Bull. Da Maranello per ora non replicano, silenzio assoluto.