Il centrocampista del Jiangsu è il primo obiettivo per rinforzare il centrocampo, ma è volato a Londra per dei controlli. Ausilio in attesa pensa sempre al cileno del Bayern.

un'ora fa di Francesco Bizzarri

L’Inter c’è e vuole esserci anche in primavera, quando la lotta per lo scudetto si farà più interessante. Per ora i nerazzurri tengono il passo del Napoli primo e sono davanti a Juventus e Lazio. La Serie A è partita con il botto. Ma lassù in alto bisogna rimanerci, ecco perché la dirigenza è già al lavoro sul fronte calciomercato. Spalletti vuole un centrocampista, Ramires è il primo obiettivo.

Il brasiliano ex Chelsea, oggi allo Jiangsu Suning, piace. 30 anni, vorrebbe tornare in un campionato competitivo dopo aver giocato in Cina incassando tanti soldi. Unico problema: le sue condizioni fisiche. Guai ad un ginocchio, è volato a Londra per capirne di più.

L’Inter osserva e valuta altre piste. Il club vuole essere protagonista nel calciomercato di gennaio: il sogno Arturo Vidal rimane in piedi. C’è il sì del cileno, non l’accordo con il Bayern Monaco. Senza dimenticare i limiti del Fair Play finanziario.

Calciomercato Inter, Ramires con problemi al ginocchio: affare da valutare

Calciomercato Inter, in attesa di Ramires

L’Inter aspetta notizie positive da Londra. Ramires dalla Cina è volato in Inghilterra per tutti gli esami del caso al ginocchio. Il brasiliano salterà le ultime gare di campionato per iniziare le terapie di recupero. Potrebbe diventare il primo colpo del calciomercato invernale dei nerazzurri. Un affare ‘fatto in casa’. Da tempo Sabatini e Ausilio, insieme ai dirigenti dello Jiangsu Suning, altra squadra del gruppo imprenditoriale cinese, sono al lavoro sulla trattativa. Prestito secco, poi si vedrà. Qualora si trattasse di un infortunio non grave, l’Inter è pronta a portarsi Ramires subito a Milano per farlo recuperare più in fretta. Affare da chiudere definitivamente e formalmente a gennaio.

Vidal tra cessione e FPF

Continuare a vincere, l’imperativo di Luciano Spalletti. Allestire una squadra ancora più competitiva che possa dire la sua fino alla fine, è il sogno del tecnico di Certaldo. Il calciomercato dell’Inter regala anche un altro nome: Arturo Vidal. Gira da tempo la voce che il cileno avrebbe già dato parere positivo ad un suo trasferimento nella Milano nerazzurra. Ma per arrivare a lui, il direttore sportivo Ausilio deve sacrificare un big. Chi? Brozovic o Joao Mario. Offerte per i due non sono (per ora) mai arrivate. Una cessione eccellente per non oltrepassare i limiti del Fai Play Finanziario. L’Inter rimane sempre sotto osservazione, i revisori della UEFA controllano.