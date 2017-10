Tegola in casa Bayern Monaco: Thomas Muller dovrebbe star fermo un mese. Si tratta dell'infortunio peggiore della sua carriera. Salta le due sfide al Lipsia.

15 minuti fa di Elmar Bergonzini

C’è una notizia, che spinge a una serie di riflessioni. Thomas Muller si è infortunato. Uno stiramento, al limite dello strappo, lo terrà fermo per un mese. Inizialmente sembrava dovesse star fermo per sei settimane, in realtà dovrebbero bastarne quattro. Ma si tratta comunque dell’infortunio più grave (si fa per dire…) della sua carriera.

Da quando, nel 2008 Muller ha esordito col Bayern Monaco, solo una volta ha saltato due partite di campionato di fila: è successo l’anno scorso, ma erano due partite particolarmente ravvicinate (ci fu il turno infrasettimanale). In realtà fu indisponibile per meno di una settimana.

Proprio per questo, durante tutti questi anni, Muller ha sempre scherzato sul proprio fisico. Per lui c’era un motivo se non aveva mai avuto un problema muscolare:

Io i muscoli non li ho proprio: non posso infortunarmi. È proprio impossibile.

Bayern Monaco, tegola Muller: fermo per un mese

Ora che con Heynckes è tornato al centro del progetto del Bayern Monaco Thomas, che negli ultimi mesi si è lamentato più volte per gli allenamenti troppo blandi di Ancelotti, però si fa male. Ed è anche un momento molto sfortunato: la squadra ha infatti bisogno di lui, come si è visto anche contro l’Amburgo. Il Bayern Monaco non riusciva a sbloccare la partita, è entrato lui, ha servito l’assist per il gol vittoria di Tolisso, e poi è uscito infortunato. Tutto in meno di dieci minuti.

Inoltre questa sarà una settimana molto importante per il Bayern Monaco. Giocherà prima con il Lipsia in Coppa di Germania, per poi sfidare il club della Red Bull anche in campionato, seppur a Monaco. Non avere Muller a disposizione limita Heynckes nel turnover e lo obbliga a schierare James Rodriguez che invece, per adesso, aveva piuttosto snobbato. Quella dell’infortunio di Muller è una notizia, che spinge ad alcune riflessioni.