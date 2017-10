Serie A, Fassone: "Senza Champions League via dal Milan 1-2 top player"

Serie A, Milan in 10 uomini contro il Genoa: espulso Bonucci col VAR

Continua il momento nero di Leonardo Bonucci . Nel delicatissimo match tra Milane Genoa, il centrale rossonero è stato espulso dopo che il signor Giacomelli ha consultato il VAR. Sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Calhanoglu, Bonucci ha dato una gomitata a Rosi che è caduto a terra col volto ricoperto di sangue. Il gioco è stato fermato al 23', due minuti dopo l'arbitro ha rivisto le immagini e ha optato per il rosso all'ex Juventus.

Il centrale è stato espulso per una gomitata rifilata a Rosi: a Giacomelli è servito l'ausilio del VAR. Rossoneri in dieci uomini dal 25' del primo tempo.

Con il tuo consenso, questo sito internet utilizza cookies di terze parti per migliorare la tua esperienza. Puoi conoscere di più sul nostro utilizzo dei cookies e su come modificare le impostazioni nella nostra Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all'utilizzo dei cookies.

OK