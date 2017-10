Il capitano dei bianconeri dopo la vittoria sull'Udinese: "Non rinnego i miei pensieri: con i 6-2 i campionati non li vinci". E su Higuain: "Tanto sacrificio in un momento delicato".

0 condivisioni 0 stelle

15 minuti fa

Non si è sbloccato nonostante il 6-2 della Juventus sul campo dell'Udinese, ma la sua prova è stata da applausi. Per dedizione, cattiveria agonistica e sacrificio. Gonzalo Higuian non segna dallo scorso 1° ottobre, dal 2-2 in casa dell'Atalanta. Un digiuno interminabile per uno come lui che ha il gol nel DNA. Eppure sono tanti i complimenti ricevuti dal Pipita dopo la sofferta vittoria della Dacia Arena. A colpire sono in particolar modo le parole del capitano Gigi Buffon:

Mi è piaciuto molto l’atteggiamento di Higuain, il suo senso di sacrificio in un momento così delicato. Nello spogliatoio ho detto ad Allegri di preparare un video con la partita di Gonzalo per farlo vedere a Vinovo 24 ore al giorno per tutta la settimana.

106 Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-49

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-50

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-51

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-52

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-53

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-54

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-55

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-56

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-57

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-58

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-59

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-60

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-61

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-62

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-63

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-64

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-65

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-66

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-67

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-68

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-69

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-70

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-71

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-72

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-73

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-74

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-75

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-76

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-77

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-78

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-79

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-80

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-81

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-82

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-83

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-84

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-85

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-86

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-87

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-88

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-89

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-90

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-91

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-92

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-93

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-94

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-95

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-96

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-97

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-98

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-99

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-100

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-101

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-102

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-103

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-104

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-105

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-106

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-107

Chiudi 1 di 106

Juventus, Buffon: "Con i 6-2 non vinci i campionati"

Buffon ha poi analizzato il match e il rotondo risultato, che non lo soddisfa affatto:

L'aspetto migliore della partita è che la Juventus sta ritrovando il carattere e la tenacia di superare le difficoltà. Ma siamo ben consapevoli che dobbiamo migliorare. Non rinnego i miei pensieri, però: con i 6-2 i campionati non li vinci. Siamo una squadra fatta di giocatori che hanno bisogno di sentire una certa pressione, l’obbligo di vincere. Questa rabbia dobbiamo portarcela dentro in tutte le prossime partite pur avendo alle spalle diverse vittorie. Io troppo impegnato rispetto al passato? Sono lì per parare.

Classifica Serie A