Le anticipazioni del portale Footy Headlines: addio alle dissolvenze e linee più strette. Ecco la divisa di Messi e compagni per la prossima stagione.

La stagione 2017/2018 ha avuto il via da poco più di due mesi, con obiettivi e trofei ancora tutti da assegnare. Nel mondo del merchandising, però, si guarda già al futuro e all’annata sportiva che verrà: lo conferma il portale specializzato Footy Headlines che ha rivelato in rete alcuni dettagli della prima maglia del Barcellona edizione 2018/2019. Pochi scatti, ma già significativi e utili per identificare le principali caratteristiche della divisa targata Nike che Messi e compagni indosseranno.

Preservato da tradizione il colore blaugrana, uno dei dogmi in casa Barcellona, a mutare sensibilmente è il design. Le linee larghe e difformi utilizzate nella stagione in corso, con bande blu più larghe e bande rosse più strette, potrebbero così cedere il passo a forme maggiormente simmetriche: non è invece ancora noto il destino di alcuni dettagli della divisa da gioco 2017/2018, tra i quali la striscia della bandiera catalana che gira intorno al colletto e le parole "Força" e "Barça", posizionate nella parte interna delle maniche.

Nessuna variazione è invece prevista, spiega il portale specializzato, per quanto riguarda lo sponsor: dalla scorsa estate, infatti, sulle maglie del Barcellona campeggia in bella vista il marchio Rakuten. Il nome del colosso giapponese del commercio elettronico sarà presente anche sulle divise edizione 2018/2019, su fondo bianco. Confermata la scelta del dorato per il baffo, simbolo della Nike, sponsor tecnico del club catalano.

La maglia del Barcellona 2018/2019: le prime immagini

La Nike e la dirigenza del Barça sono a conoscenza già da tempo dei dettagli che caratterizzeranno i kit del prossimo anno. Per gli esteti, la prima maglia 2018/2019 potrebbe ricordare molto da vicino la divisa indossata nella stagione 2011/2012, quando il team all'epoca allenato da Pep Guardiola vinse Coppa del Re e Supercoppa di Spagna, terminando però la Liga in seconda posizione alle spalle del Real Madrid e cedendo in semifinale di Champions League al Chelsea.

Uefa.com La maglia del Barcellona edizione 2018/2019 potrebbe ricordare questa, utilizzata nella stagione 2011/2012

Linee strette blaugrana e manica blu. Una linea che il Barcellona potrebbe riproporre per la stagione 2018/2019: un dettaglio importante in questa economia sarà rappresentato anche dalla scelta dei materiali utilizzati dalla Nike. Da qualche tempo l'azienda americana ha deciso di adottare tecniche a bassissimo impatto ambientale nella realizzazione delle divise da gioco: quelle utilizzate dai catalani nell'annata in corso sono infatti in poliestere riciclato, ottenuto dalla fusione di 16 bottiglie di plastica per ogni modello.

Non trova al momento conferma, invece, l’ipotesi che sulle maglie del Barcellona per la prossima stagione sportiva possa trovar posto un omaggio al pittoresco Eixample, barrio più popolato della città e quartiere famoso per la presenza della Sagrada Familia e per la perfetta pianta geometrica concepita nel 1855 dall'ingegnere Ildefons Cerdà. Al massimo, spiega Footy Headlines, potrebbe trattarsi di un dettaglio inserito in un secondo momento. Particolari che saranno rivelati a maggio 2018, quando è previsto il lancio ufficiale delle divise blaugrana 2018/2019. In attesa di scoprire quale sarà l'idea grafica definitiva per il prossimo anno, ecco i due completi ufficiali che il Barcellona 2017/2018 sta utilizzando.

