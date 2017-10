Alla seconda consecutiva da titolare l'ex Lazio trova il primo gol con la maglia del Monaco.

333 condivisioni 0 stelle

6 ore fa

E alla decima giornata di Ligue 1 Keita Balde si sbloccò. Sì, l'ex Lazio ha finalmente trovato la prima rete della sua esperienza francese. Il nazionale senegalese, che prima di questo weekend aveva collezionato appena 3 presenze in campionato di cui solo una da titolare, ha aperto le marcature al 21' del match casalingo del Monaco contro il Caen, sfruttando alla perfezione il filtrante di Lemar. A fissare il risultato sul 2-0 ci ha pensato al 59' Falcao su rigore, assegnato per un fallo di Repas su Rony Lopes che era chiaramente fuori area. Il Monaco torna così a vincere dopo un pareggio e una sconfitta e sale a quota 22 punti in classifica, a -3 dal PSG capolista che dovrà vedersela contro il Marsiglia di Rudi Garcia.

Classifica Ligue 1