Blancos sempre con il match in pugno: autogol di Oliveira, poi Asensio, la chiude Marcelo. Terzo posto e vittoria convincente. Resta a secco Cristiano Ronaldo.

un'ora fa di Francesco Bizzarri

Facile facile. Tre gol per il Real Madrid contro l'Eibar: autogol di Oliviera, raddoppio di Asensio, tris di Marcelo. Con poco sforzo i baschi vengono tramortiti. La Liga rimane sempre aperta: Barcellona primo, poi Valencia e i Blancos sotto di 5 punti. Unica nota negativa: Cristiano Ronaldo non segna. Il portoghese è apparso spesso nervoso, vuole troppo la rete nonostante si sia sbloccata la scorsa giornata. Per un fenomeno come lui, i gol sono di importanza vitale.

Liga, Real Madrid perfetto nel primo tempo

Jordan. Ricordatevi l’azione del numero 24 dell’Eibar. Scarico di Inui, Casilla blocca. Unico squillo degli ospiti di casa. Sale in cattedra il Real Madrid, ha voglia di dare un segnale a questa Liga. Al 18’ ecco il vantaggio grazie all’autogol di Oliveira. Anticipa Sergio Ramos di testa e infila il suo portiere. Si rivede Jordan su punizione, ma sono i Blancos a dominare. Minuto 28: Dmitrovic gioca a fare la statuina sulla girata al volo di Asensio. Tiro per niente difficile, eppure va in rete. 2-0, partita virtualmente chiusa.

Cristiano Ronaldo, ci sei?

Ora l’obiettivo del Real Madrid è chiaro: sprecare meno energie possibili in un match messo in discesa e far segnare CR7. Insofferente il portoghese, alla ricerca del secondo gol in Liga. La prima vera occasione gli capita al 66’, Dmitrovic gli dice no. Dentro Benzema, fuori Asensio. Cambi mirati per Zidane che vuole mantenere alta la concentrazione.

Entra anche Marcelo, uno di qualità. L'azione che porta al 3-0, finalizzata dal terzino brasiliano, è una serie di passaggi dolci e precisi. Tris Real che vale 3 punti importanti. Il Barcellona è sempre sopra di 5 lunghezze. Ma siamo solo all'inizio.