Il vice capocannoniere della Liga ha convinto il ct dell'Italia a convocarlo per il doppio impegno contro la Svezia. Lo scrive il Corriere dello Sport.

4 ore fa

Difficile continuare a ignorarlo. Anzi, impossibile. Simone Zaza ha segnato ancora, ormai non fa più notizia. Con il gol nel 4-0 del Valencia sul Siviglia, sono 8 le reti in 9 partite di Liga: nella classifica marcatori è preceduto solo da Lionel Messi che ha esultato 11 volte. L'ex Juventus viaggia a una media di un gol ogni 87 minuti. Spaventoso.

Con un score simile, il commissario tecnico della Nazionale Giampiero Ventura non può fare altro che convocarlo per il playff mondiale contro la Svezia (andata il 10 novembre alla Friends Arena di Stoccolma, ritorno a San Siro il 13). E così sarà. Il Corriere dello Sport scrive che il tecnico degli Azzurri si è finalmente convinto a chiamare Simone Zaza, che ai nostri microfoni pochi giorni fa aveva esternato tutta la sua voglia d'Italia. Vuole tornare e cancellare quel brutto ricordo del rigore mandato alle stelle contro la Germania agli Europei. Non aspetta altro.

La convocazione di Zaza, che sarà ufficiale tra due settimane, è favorita anche dalla possibile indisponibilità di Andrea Belotti, alle prese con una lesione capsulo-legamentosa del ginocchio. Chiamata rimandata invece per Mario Balotelli che non è ancora entrato nelle grazie di Ventura.

