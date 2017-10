I partenopei rimangono imbattuti e primi davanti ai nerazzurri. Solo 0-0 per il Milan che viene scavalcato da Fiorentina e Atalanta, sale ancora la Sampdoria.

2 ore fa di Daniele Minuti

Al termine della nona giornata è ancora il Napoli a guidare la classifica Serie A: dopo aver vinto tutte le partite di questo campionato, i partenopei non sono riusciti a rimanere a punteggio pieno per via del pareggio a reti inviolate contro l'Inter. Il punto guadagnato nella partita di sabato sera ha però permesso alla squadra allenata da Maurizio Sarri di rimanere in testa a quota 25 punti, tenendo dietro proprio la formazione nerazzurra che mantiene la sua imbattibilità e il secondo posto solitario, restando solamente a due lunghezze di distanza dalla capolista.

In attesa di conoscere il risultato di Lazio e Juventus, che occupano insieme il terzo posto della classificaSerie A con 19 punti, la Roma sale in quarta posizione (anche lei con una partita da recuperare) grazie alla vittoria per 1-0 sul campo del Torino firmata da Kolarov. Dietro i giallorossi continua a sorprendere la Sampdoria, che nell'anticipo delle 18 di sabato ha travolto il Crotone per 5-0, salendo al quinto posto con un bottino complessivo di 17 punti. Bene anche il Chievo, che batte il Verona per 3-2 in un bellissimo derby deciso dalla rete del solito, eterno Sergio Pellissier.

Il Milan non va oltre lo 0-0 casalingo contro il Genoa, in una partita pesantemente condizionata dall'espulsione di Bonucci per una gomitata a Rosi, e viene scavalcato da Fiorentina e Atalanta, che hanno sconfitto rispettivamente Benevento (0 punti dopo 9 giornate è un record negativo, "superato" il Venezia che nella stagione 1949/50 arrivò ultimo perdendo le prime 8) e Bologna. Nelle retrovie della classifica Serie A, vittoria importante per il Sassuolo di Bucchi che s'impone 1-0 contro la SPAL grazie a un gol di Politano arrivato dopo solamente 45 secondi e che permette alla squadra neroverde di uscire dalla zona retrocessione.

Classifica Serie A

Risultati 9a giornata

Programma 10a giornata