Icardi e Mertens sono rimasti a secco nella sfida al San Paolo, salgono Thereau e Quagliarella.

2 ore fa di Marco Ercole

Con Belotti fermo ai box (e ad appena 3 reti nella Classifica Marcatori Serie A), la nona giornata di campionato proponeva come piatto forte la sfida incrociata dell'anticipo tra due potenziali concorrenti per la corsa al trono di re dei bomber.

Napoli contro Inter, infatti, è stata anche la sfida tra Dries Mertens e Mauro Icardi. Ed entrambi sono rimasti a secco.

Sono così rimasti così inchiodati rispettivamente a quota 7 e 9, al quarto e terzo posto della Classifica Marcatori Serie A. L'attaccante belga resta nella stessa posizione ricoperta al termine dell'ottava giornata, così come Edin Dzeko, che non è stato capace di andare a segno nella delicata trasferta della Roma a Torino, decisa dalla punizione di Kolarov.

Una buona occasione per recuperare terreno per il bianconero Gonzalo Higuain, sorprendentemente fermo a quota 3. Nel posticipo delle 18 con l'Udinese "El Pipita" può cominciare a scalare la graduatoria. Allo stesso modo il suo compagno di reparto Paulo Dybala, fermo a 10 e con due calci di rigore falliti consecutivi, avrà l'opportunità di allungare sui rivali già scesi in campo, agganciare (o superare, in caso di doppietta) il capolista Ciro Immobile.

Il leader della Classifica Marcatori Serie A, poi, potrà nel caso rispondere nell'ultimo match di giornata, quello delle 20.45 tra Lazio e Milan. I proprietari delle due posizioni, insomma, mantengono la loro leadership e devono ancora giocarsi le loro chance per accrescere il bottino.

In attesa, chi approfitta di questa sterilità offensiva generale è Fabio Quagliarella: con il gol realizzato contro il Crotone nel 5-0 blucerchiato, infatti, l'attaccante sale a quota 5 in settima posizione. Un passo avanti anche per l'attaccante della Fiorentina Cyril Théréau, che consolida il sesto posto realizzando il calcio di rigore (nonostante i tentativi di Babacar di batterlo al posto suo) del 3-0 sul Benevento.

Classifica marcatori Serie A