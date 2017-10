L'amministratore delegato del Milan conferma quanto detto in passato: "Nessun dramma senza Champions League, ma saranno ceduti 1-2 top player":

Il momento è delicato in casa Milan. Reduce da tre sconfitte in campionato e da un deludente 0-0 in Europa League, la squadra di Montella si gioca già tantissimo contro il Genoa. Il tecnico rossonero sta finendo i bonus, glielo ha fatto capire chiaramente il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli.

Oggi invece ha parlato l'amministratore delegato Marco Fassone che ha rilasciato un'intervista a La Stampa:

Nessuno aveva pensato che con una squadra così rinnovata non ci sarebbero stati problemi, ma di sicuro siamo indietro rispetto ai programmi. Quanto? Di 5-6 punti. L’obiettivo era tenere a corta gittata il quarto posto per tutto il girone di andata, assestarci e dare la scalata alla zona Champions League nel ritorno. Chiaro che i margini di recupero ci sono, ma non possiamo più permetterci di sbagliare.

Serie A, parla Fassone: "Milan costruito per ottenere certi risultati"

Attualmente il Milan è al nono posto in classifica a 12 punti, gli stessi del Chievo: il 4° posto occupato da Lazio e Juventus è lontano 7 lunghezze. Fassone parla poi di Leonardo Bonucci e degli scenari in caso di mancata qualificazione in Champions League:

Ci sono persone contente quando togli loro delle responsabilità e altre che invece sono nate per averne. Bonucci appartiene alla seconda categoria. È vero, non sta rendendo per quello che è il suo valore. Ma anche lui sta pagando la situazione generale Obbligati ad andare in Champions? Piano con la parola obbligo. La Champions è fondamentale per il nostro progetto: mancarla, però, non blocca i piani. Ritarderemo di un anno e troveremo il sistema di equilibrare la mancata entrata degli introiti Champions con la cessione di uno-due top player.

Su Montella dice:

È stato scelto da noi e ha tutta la nostra fiducia. Panchina a rischio in caso di nuova sconfitta? Inutile ragionare sui se e sui ma, qui dobbiamo lavorare tutti nella stessa direzione per trovare una via di uscita. Manca la scintilla, il gol che fa invertire la rotta. Ma sono convinto che ce la faremo. Non è questione di pressione. Il Milan è stato costruito per ottenere certi risultati: non stanno arrivando e abbiamo il dovere di essere trasparenti con i nostri tifosi. Siamo tutti a tempo. Compreso il sottoscritto. Montella-Mirabelli? Non si è strappato niente. Stiamo tutti dalla stessa parte.