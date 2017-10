La Puma porta in tribunale il numero 10 della Juventus per un problema legato ai diritti d'immagine. Anche l'ex procuratore dell'argentino lo vuole denunciare.

4 ore fa di Elmar Bergonzini

Qualcosa non va, e non lo dimostrano solo i due rigori sbagliati in Serie A contro Atalanta e Lazio. C’è qualcosa che frena Paulo Dybala. Lo distrae, lo fa rendere meno. Anzi: lo fa rendere male. Aveva cominciato la stagione a suon di gol, ora sbaglia anche quelli più facili, quelli dagli undici metri. Da un estremo all’altro. Qualcosa è successo.

Il numero 10 della Juventus ha diversi problemi da affrontare. Qualche settimana fa - si legge sulla Gazzetta dello Sport - è arrivata a Vinovo una raccomandata. Era indirizzata all’argentino. Era per avvisarlo che la Puma aveva aperto una causa contro di lui. Poco più di due anni fa, quando ancora si doveva trasferire a Torino, Dybala aveva ceduto i propri diritti d’immagine a una società maltese che li avrebbe gestiti per 10 anni.

Tale società ha raggiunto, la scorsa estate, un’intesa con la Puma. Dybala però nel frattempo ha cambiato procuratore, passando da Triulzi a Manano, suo fratello. Al nuovo entourage della stella di Juventus e Serie A non piace l’accordo firmato da Paulo in passato. La loro tesi è che non si possono alienare i diritti d’immagine di un atleta per 10 anni, quasi la totalità della sua carriera.

Serie A, la Puma fa causa a Dybala

Inoltre la famiglia di Dybala è convinta che il brand legato al talento della Juventus non sarebbe stato valorizzato adeguatamente alle sue potenzialità. Sarà una battaglia milionaria, visto il valore del giocatore. E non è tutto: Triulzi, infatti, vuole aprire un’ulteriore causa in quanto il contratto per la procura del giocatore è stato rescisso unilateralmente. L’argentino è però convinto che quell’azione fosse legittima e crede di poterlo dimostrare.

C’è poi anche un’altra questione che distrae Dybala: dopo anni Paulo si è infatti separato da Antonella. Un altro scossone emotivo per il talento argentino che in Serie A ha sì incantato ma che poi, in nazionale, è rimasto in panchina nelle due partite decisive. Se il numero 10 della Juventus è in calo c’è un motivo. Ce n’è più di uno. Perché qualcosa non va.