Zinedine Zidane non ci sta: il tecnico del Real Madrid stronca le critiche di Gary Lineker su Karim Benzema, che secondo l'ex calciatore è sopravvalutato.

129 condivisioni 0 stelle

2 ore fa di Massimiliano Rincione

Guai a toccare Karim Benzema. L'attaccante in forza al Real Madrid, bersagliato dai media dopo il pari casalingo di Champions League con il Tottenham, è stato suo malgrado protagonista in negativo della sfida europea con un errore a porta vuota che ha condizionato non poco il risultato finale. Tra le critiche più pesanti spicca però quella di Gary Lineker, ex centravanti del Barcellona e oggi conduttore televisivo, che non ha utilizzato mezzi termini nel definire l'ex Lione come sopravvalutato.

Is it me or is Benzema a tad overrated? A goal every other game in a team as strong as Real Madrid is nada especial. Decent not great. — Gary Lineker (@GaryLineker) October 17, 2017

Una bocciatura chiara, limpida e pubblica. Una critica decisamente poco argomentata e basata su una mera questione statistica. "Sufficiente, non grandioso", la chiusa del tweet di Lineker sul puntero in forza al Real Madrid. Chiaramente non ci hanno messo molto in Spagna a parlare di faziosità dell'ex calciatore, legato a doppio filo sia agli avversari di quella sera - ovvero il Tottenham - che agli storici rivali dei Blancos, ovvero quel Barcellona in cui l'oggi 56enne militò per ben tre anni.

Con questi presupposti non poteva farsi attendere la pronta replica di Zinedine Zidane, con il tecnico del Real Madrid che ha aspramente stroncato le critiche di Lineker. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida all'Eibar di domani sera, il mister transalpino ha difeso a spada tratta il proprio centravanti, lodandone generosità e doti da assistman.

Non è che stiano lì a criticare soltanto Karim, ma anche altri giocatori come Toni Kroos. Mi dà fastidio nel suo caso perché dire certe cose è una vergogna, trovo assurdo sparare certe sciocchezze. Certo, ognuno può dire la propria, ma nella mia filosofia di calcio il 9 non deve solo far gol. Magari Benzema non ne farà 50, ma 25 o 30 come gli altri anni. Poi però ti fa una quarantina d'assist a contorno! Sono pronto a difendere i miei giocatori in ogni situazione: se Karim è al Real Madrid da dieci anni non è certo un caso. In campo è il migliore, e lo credo davvero. Parliamo di un calciatore completo e con ulteriori margini di miglioramento.

Real Madrid: Zidane prepara la sfida all'Eibar

Incassata la replica di Zidane alle critiche piovute su Karim Benzema non resta che preparare la sfida all'Eibar: domani sera infatti i Blancos scenderanno in campo al Santiago Bernabeu, opposti alla formazione guidata da José Luis Mendilibar. Ospiti che, falcidiati dagli infortuni, tenteranno di giocarsi il tutto per tutto in casa dei Galacticos con un copertissimo 5-3-2, con i madrileni che potrebbero invece confermare il 4-3-1-2 visto in Champions. Partita, quella tra Real ed Eibar, che potrete godervi su FOX Sports a partire dalle 20:45, con il commento di Stefano Borghi e Francesco Guidolin.