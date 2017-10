Il Kun torna titolare dopo l'incidente stradale e segna contro il Burnley, raggiungendo a quota 177 gol Eric Brook nella classifica cannonieri all time dei Citizens.

21 ott 2017 di Daniele Minuti

Sergio Aguero entra nuovamente nella storia del Manchester City: dopo aver segnato la rete decisiva che nel 2012 permise ai Citizens di vincere il campionato di Premier League dopo ben 44 anni, il Kun è diventato ufficialmente il miglior marcatore della storia del club inglese.

Con la trasformazione del calcio di rigore che ha portato in vantaggio la sua squadra nella vittoria per 3-0 ai danni del Burnley, il centravanti argentino ha infatti raggiunto quota 177 reti nelle 261 partite in cui ha vestito la maglia del Manchester City.

Questo gol gli permette di raggiungere in testa alla classifica dei cannonieri del club Eric Brook, che rimase a Manchester per 11 stagioni fra il 1928 e il 1939, giocando ben 453 partite. È quindi solo questione di tempo prima che Aguero lo stacchi definitivamente, diventando in solitaria il miglior marcatore della storia della società.

Premier League, Aguero miglior marcatore della storia del Manchester City

Aguero è stato schierato dal primo minuto nella partita di Premier League contro il Burnley da Pep Guardiola, nel primo incontro da titolare per il centravanti della Nazionale argentina dopo l'incedente stradale in cui era stato coinvolto lo scorso 29 settembre.

Il Kun ha aperto le marcature al 30esimo minuto, trasformando un dubbio rigore conquistato dal compagno di squadra Bernardo Silva. A chiudere i conti per il Manchester City ci hanno pensato nel giro di due minuti le reti di Otamendi e Sané, che fra il 73esimo e il 75esimo hanno fissato il risultato finale sul 3-0.

La vittoria dei Citizens, complice la clamorosa sconfitta del Manchester United in casa della neopromossa Huddersfield, permette alla squadra di Guardiola di rimanere in testa alla Premier League e di aumentare fino a 5 punti il vantaggio sui Red Devils. Ennesima buona notizia della giornata per Aguero, che oltre all'allungo in campionato si gode il gol che gli ha permesso di eguagliare il record di marcature della storia del Manchester City. In attesa di segnare quello che gli permetterà di andare in fuga anche in questa speciale classifica.