Finisce in parità al Ciutat de València: apre le marcature Fajr con un fantastico destro al volo, pareggia Morales per il definitivo 1-1.

3 ore fa

Un punto a testa per Levante e Getafe nel match valido per la nona giornata di Liga. La squadra di Bordalas sblocca la partita al 58' dopo che nel primo tempo si era vista annullare ingiustamente un gol per fuorigioco. Il merito è di Fayçal Fajr che buca Fernandez con uno stupendo destro volante. Il pareggio dei padroni di casa non si fa però attendere. Al 62' è delizioso il filtrante di Bardhi per Luna, che di prima serve Morales per la più semplice delle reti. Il risultato non cambia più ed entrambe rimandano l'appuntamento con il ritorno alla vittoria: il Levante non fa bottino pieno dal 21 settembre (3-0 alla Real Sociedad), il Getafe dal 24 settembre (4-0 contro il Villarreal).

