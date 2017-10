Ecco la rosa dei 23 giocatori che compongono le carte "mostruose" per festeggiare la notte delle streghe.

3 ore fa di Marco Ercole

Tutti pronti per la notte di Halloween che ci sarà tra il 31 ottobre e l’1 novembre? Se la risposta è sì, bene. Se invece è no, e avete acquistato FIFA 18, vi conviene farvi trovare pronti prima possibile. Già, perché dopo il successo di un anno fa, con la prima edizione inaugurata con FIFA 17, la EA Sports ha preparato di nuovo le card Ultimate Scream.

Che cosa sono? Semplice: si tratta di una rosa di 23 giocatori, scelti per il loro alto rendimento in questa prima fase della stagione, che dal 29 ottobre al 1 novembre (quindi per un periodo ben limitato) vedranno i loro ratings crescere “mostruosamente”, in pieno spirito di Halloween.

Le card dello Scream Team di FIFA 18, di colore rosso, con la luna, 3 pipistrelli e due alberi tetri sullo sfondo, sono appena state rese disponibili su FUT. Si potranno prendere attraverso delle sfide creazione rosa ad hoc, con la possibilità di aggiudicarsi anche una divisa a tema speciale. Le card potranno essere utilizzate in qualsiasi evento su FUT, quindi anche le Squad Battles e la FUT Champions Weekend League, e potranno pure essere scambiate.

Ultimate Scream starts in 1hr, at 6pm UK. Get them… before they get you. 😱 pic.twitter.com/ooSIWkqck6 — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) October 20, 2017

FIFA 18, ecco l’Ultimate Scream Team di Halloween

Ora che abbiamo spiegato cosa siano e come possano essere utilizzate, non resta che elencare tutti i giocatori che compongono la rosa spaventosa dell’Ultimate Scream Team di FIFA 18:

Undici iniziale: Fraser Foster (Southampton) Vincent Kompany (Manchester City), Sami Khedira (Juventus), Lars Bender (Bayer Leverkusen), Sven Bender (Bayer Leverkusen), Memphis Depay (Lione), Ivan Perisic (Inter), Mesut Ozil (Arsenal), Yannick Carrasco (Atletico Madrid), Franck Ribery (Bayern Monaco), Karim Benzema (Real Madrid).

Panchina: Mamadou Sakho (Crystal Palace), Mateo Kovacic (Real Madrid), Gerard Deulofeu (Barcellona), Charly Musonda (Chelsea), Daniel Sturridge (Liverpool), Christian Pulisic (Borussia Dortmund), Juan Cuadrado (Juventus).

Riserve: Justin Kluivert (Ajax), Jelle Van Damme (Anversa), Marc Bartra (Borussia Dortmund), Kevin Prince Boateng (Eintracht Francoforte), Peter Crouch (Stoke City).