La squadra di Cannavaro vince 2-1 e si porta al 4° posto a -1 proprio dai Pellegrini boys: decisive le reti di Zheng Dalun e Pato, che sbaglia anche un rigore sullo 0-1.

2 ore fa

Va sotto 1-0, sbaglia un rigore, pareggia e alla fine riesce ad avere la meglio. Successo sofferto quanto importante quello del Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro, che in casa contro l'Hebei Fortune di Manuel Pellegrini s'impone 2-1. Sblocca il match Zang all'11', poi al 44' Lavezzi si divora il raddoppio a tu per tu col portiere. Pato al 53' ha l'occasione del pareggio su calcio di rigore ma la spreca malamente. Al 60' il Papero si rifà servendo a Zheng Dalun il pallone dell'1-1 su calcio d'angolo, prima di fissare lui stesso il risultato sul 2-1 (è al 15esimo gol in campionato) al 78' facendosi definitivamente perdonare dai suoi tifosi. Quando mancano due giornate alla fine della Super League, il Tianjin Quanjian è 4° a 48 punti a -1 dal terzo posto dell'Hebei che siginifica qualificazione ai preliminari dell'AFC Champions League.