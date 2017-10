Barcellona, contratto a vita per Messi

Leo Messi a vita in blaugrana. L'annuncio arriva per bocca dell'ad del Barcellona Oscar Grau che parla di un contratto a tempo indeterminato pronto per la Pulga.

2 ore fa di Massimiliano Rincione

Le strade del Barcellona e quelle di Leo Messi non si separeranno. Dopo mesi di chiacchiere e presunti rumors di mercato si è finalmente arrivati all'epilogo della telenovela legata al futuro dell'attaccante argentino, ora pronto a chiudere la carriera in blaugrana. Né Manchester City né altro dunque nel futuro della Pulce, che rinnoverà a vita con i catalani. 🎩🎩🎩 Leo Messi vs Málaga

🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/AOmlDykA9W — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 21, 2017 A diramare la lieta notizia ci ha pensato Oscar Grau, CEO - o amministratore delegato, se preferite - del Barcellona. Interrogato nel corso dell'assemblea generale dei soci istituita in data odierna, il dirigente catalano ha reso noti i piani del club in merito, con la palla che adesso passerà esclusivamente al giocatore, pronto a valutare la proposta. Leo Messi ha rinnovato per quattro anni, ma il club è pronto ad offrirgli un contratto a vita. Gestione analoga a quella che ha portato al rinnovo di Andrés Iniesta dunque, con Messi che è pronto a issarsi ancor più a bandiera indiscussa della storia del club catalano. Difficile sapere se vi sarà un aumento d'ingaggio in caso di effettivo accordo a tempo indeterminato, con il cinque volte Pallone d'Oro attualmente fermo ai 30 milioni di euro netti a stagione garantiti dal contratto siglato in estate. Barcellona, Messi a vita Andando per ordine: Leo Messi, in caso di accordo a vita con il Barcellona, chiuderà chiaramente la carriera in blaugrana. Successivamente l'idea della dirigenza sarebbe quella di offrirgli un ruolo da ambasciatore del club, nelle stesse vesti di Ronaldinho. Tutte queste ipotesi però lasciano al momento il tempo che trovano, con il talento di Rosario che resta concentratissimo sul calcio giocato. Con un Barcellona oggi più che mai tornato competitivo in Liga e in Champions League, Messi avrà modo di godersi gli ultimi anni di attività a suon di giocate e reti che continueranno a incantare i tifosi di tutto il mondo.

