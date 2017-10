Lunedì a Londra verranno consegnati i premi "The Best" Fifa. Ronaldo sarà di nuovo il migliore al mondo, Zidane gli farà compagnia. Ma non saranno gli unici del Real Madrid...

È stata una stagione all'insegna del Real Madrid, dominata tanto in patria quanto in ambito internazionale. La conquista della Liga sul filo del rasoio con il Barcellona, la schiacciante vittoria in Champions League nel rematch con la Juventus, la Supercoppa spagnola sfilata sempre ai rivali del Barça e poi quella europea sottratta allo Special One Mourinho e al suo Manchester United: ecco il quadro completo degli ultimi successi dei blancos.

Impossibile allora non dare un riconoscimento ai protagonisti di un'annata tanto vincente. Il prossimo lunedì, al Palladium Thetre di Londra, verrà aperta la cerimonia che consegnerà i premi 'The Best' Fifa. La votazione per eleggere il migliore giocatore del mondo coinvolgerà i capitani delle Nazionali, i commissari tecnici, i giornalisti e i tifosi. Inoltre, verrà premiato il migliore allenatore, la miglior giocatrice, la migliore allenatrice, il miglior portiere, il miglior gol, la migliore tifoseria e i calciatori che comporranno l'undici mondiale.

Sarà il festival del Real Madrid: Cristiano Ronaldo salirà sul gradino più alto del podio come calciatore più forte del pianeta, mentre Zidane si godrà il primato del miglior tecnico in circolazione. Non mancheranno riconoscimenti nemmeno per gli altri eroi della meravigliosa stagione madridista.

'The Best' Fifa: Cristiano Ronaldo il migliore al mondo

Cristiano Ronaldo concede il bis. L'anno scorso a Zurigo il portoghese era arrivato davanti a Lionel Messi e Antoine Griezmann aggiudicandosi il premio 'The Best' Fifa. Il prossimo lunedì 23 ottobre sarà ancora lui ad alzare il prestigioso trofeo personale, ennesimo di una carriera incredibile costellata di successi. Alle sue spalle si piazzerà di nuovo Messi, mentre al posto dell'attaccante dell'Atlético Madrid questa volta ci sarà Neymar.

Zidane il migliore allenatore

Come detto, ci sarà tanto Real Madrid al festival. Non solo Cristiano Ronaldo, per il quale il premio era scontato, ma anche Zinedine Zidane. Alla seconda edizione del 'The Best' Fifa il riconoscimento come miglior allenatore dell'ultima annata andrà a Zinedine Zidane, artefice di ogni singolo trionfo della sua squadra. Capace di dare un'impronta al gioco dei blancos e soprattutto di vincere tutto. A differenza dell'anno scorso, quando vinse Claudio Ranieri alla guida della favola Leicester, a Londra sarà il tecnico francese a festeggiare. Massimiliano Allegri si dovrà accontentare del secondo posto, mentre Antonio Conte della terza piazza.

Zidane riceverà il premio come miglior allenatore del mondo

Le novità della seconda edizione

Rispetto alla prima edizione dello scorso ottobre, quella di lunedì prossima aggiungerà alla sua cerimonia due novità. Una riguarda la natura del premio: perde la caratteristica annuale tipica del Pallone d'Oro, riconoscendo migliori giocatori e allenatori della stagione. L'altra fa riferimento al trofeo per i portieri, assente nel 2016. I tre finalisti sono Buffon, Keylor Navas e Manuel Neuer: la spunterà il numero 1 bianconero, vincitore in Serie A e in Coppa Italia, con l'unica amarezza della Champions sfumata in favore del Real Madrid.

"The Best" Fifa: Gigi Buffon il miglior portiere

L'undici mondiale e gli altri premi

A far compagnia a Cristiano Ronaldo e Zidane ecco gli atri campioni del Real. Nell'undici più forte del mondo figureranno tanti esponenti del club di Florentino Perez, a coprire dalla difesa fino all'attacco. In avanti inutile dire che ci sarà CR7, a centrocampo invece i compagni Kroos e Modric. Per la linea difensiva spuntano Marcelo e Sergio Ramos, che dunque portano a cinque i componenti del Real Madrid inseriti nella formazione mondiale. La cerimonia prevederà anche l'assegnazione dei premi per il miglior gol, la migliore allenatrice e la migliore tifoseria, per la quale sono in lizza quella del Celtic, del Borussia Dortmund e del Copenhagen.