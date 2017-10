Tare e Lotito trattano per blindare il centravanti biancoceleste proponendogli un prolungamento del contratto fino al 2023 con aumento dell'ingaggio.

1 condivisione 0 stelle

un'ora fa di Daniele Minuti

Quello fra Ciro Immobile e la Lazio sembra essere un matrimonio destinato a durare ancora molto a lungo. Il centravanti della Nazionale è stato protagonista di uno strepitoso inizio di stagione, culminato con la doppietta che ha permesso ai biancocelesti di sbancare l'Allianz Stadium battendo la Juventus.

L'attaccante di Torre Annunziata è già a quota 15 reti in sole 12 partite fra Serie A ed Europa League e sembra avviato a battere il record della sua miglior annata in carriera, stabilito solo l'anno scorso con la maglia della Lazio, quando è arrivato a 26 gol.

Il rendimento di Immobile sembra aver convinto la sua dirigenza a blindarlo: Lotito e Tare starebbero infatti portando avanti la trattativa per il rinnovo contrattuale dell'ex giocatore del Siviglia, in modo da legarlo ai colori biancocelesti ed evitare brutte sorprese nelle prossime finestra di calciomercato.

Il gol di Immobile contro la Juventus

Serie A, calciomercato: Immobile rinnova con la Lazio fino al 2022

Immobile è approdato alla Lazio nella finestra di calciomercato estiva del 2016, tornando in Serie A dopo i difficili anni passati all'estero fra Borussia Dortmund e Siviglia. Il classe '90 si è completamente ritrovato ed è nel momento migliore della sua carriera, motivo per cui la dirigenza biancoceleste gli ha proposto un prolungamento contrattuale che lo legherebbe a vita alla società romana.

L'indiscrezione di calciomercato arriva da Repubblica, secondo cui la trattativa per il rinnovo contrattuale dell'attaccante (attualmente in scadenza nel 2021) sarebbe già in fase avanzata e comporterebbe anche un corposo aumento dell'ingaggio fino a 2,5 milioni di euro, che renderebbe Immobile il giocatore più pagato dell'era Lotito, superando Miroslav Klose.

L'accordo sembra essere già quasi raggiunto e il contratto dovrebbe essere prolungato fino al giugno del 2023, rendendolo quasi un rinnovo a vita visto che l'attuale capocannoniere della Serie A ha 27 anni. Un gesto d'amore forte da parte di Immobile nei confronti della squadra che lo ha rilanciato e della Lazio verso il giocatore che sta facendo sognare dopo molti anni i suoi tifosi.