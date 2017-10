Domenico Tedesco si racconta a FOX Sports. Stasera alle ore 22.25, dopo Schalke-Mainz, sul canale 204 di Sky va in onda lo speciale "Tedesco, italiano di Germania" a cura di Niccolò Omini.

Tra i tanti temi affrontati, il tecnico del club di Gelsenkirchen parla anche di Benedikt Höwedes, difensore passato in estate alla Juventus:

Con Höwedes non è successo niente di particolare. Abbiamo deciso di non farlo capitano, è stata una decisione preso da me e dal mio staff. Questa è la verità. Il giocatore ha deciso di cambiare aria, ho provato a parlare con lui per convincerlo a restare allo Schalke, per noi sarebbe stato importante. Ma lui ha deciso di andare alla Juventus. Non c'è problema, accettiamo la sua decisione e gli auguiriamo il meglio sperando che torni presto in campo.